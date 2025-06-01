聯邦點名庇護城市 漢庭頓灘喊冤

漢庭頓灘被川普政府列入全美500個庇護轄區之一。(取自市府臉書）

福斯電視台FOX 11報導，橙縣漢庭頓灘市（Huntington Beach）反對被川普政府列入全美超過500個「庇護 轄區」（sanctuary jurisdictions）名單之一。該市指出，他們早已正式表明自己是「非庇護城市」，認為這次歸類是聯邦政府的錯誤，且積極尋求移除名單。

國土安全部5月30日公布一份包含500多個社區名單，並稱這些地區未能遵循聯邦移民 執法。他們根據多項標準編制這分名單，包括社區是否自稱庇護轄區，是否替無證移民提供保護等。此動作是為響應川普於4月簽署的一項行政名令。名單上各轄區將收到來自國土安全部和司法部通知。根據該行政命令，若轄區不配合移民執法，可能會失去聯邦撥款與合約機會。加州 作為一個整體被列入名單中，包括該州58個縣中的48個，及超過60個城市，包括漢庭頓灘。

然而，該市於今年1月市議會上投票一致通過，表明「非庇護城市」。市長伯恩斯（Pat Burns）在5月30日的新聞稿中表示，「我們已經由市議會審議，全體議員一致同意漢庭頓灘並非庇護城市。我們採取明確行動，清楚表明我們的立場。」

他指出，該市被列入名單，可能是印刷錯誤或疏忽，漢庭頓灘並非唯一一個被錯誤歸類的地方。「我們聽說其他地方政府也被錯誤歸類，包括馬里蘭州的巴爾的摩、內華達州拉斯維加斯及加州沙斯塔縣（Shasta County）等。