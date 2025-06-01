國土安全局突襲惡名倉庫夜總會 36無證華人被捕

在影片背景音中，可聽見一名被逮捕女性向執法人員解釋自己擁有工作許可。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

根據國土安全局洛杉磯 分局（HSI Los Angeles）的官方發文，該局偕同其他執法單位於5月30日清晨聯合執行突襲行動，目標為一處地下夜總會，行動中總共逮捕36名中國和台灣籍人士，理由為非法進入及滯留美國。

（素材源自HSI Los Angeles，本報記者後製）

洛杉磯國土安全局於社群平台發布突襲當天的執法影片顯示，當日清晨有直升機飛臨現場，安全局執法人員迅速展開行動。畫面中，待天色漸亮時，遭逮捕者被帶至倉庫外席地而坐，多數人以手遮臉，不願曝光。影片雖經馬賽克處理，仍可辨識大多數為亞裔人士，以男性居多。在影片背景音中，可聽見一名被逮捕女性向執法人員解釋自己擁有工作許可。此外，也有被捕人士被逐一分配至不同車輛帶離現場。一位女性被拍到身穿清涼服飾，引發外界對場所性質的猜測。

官方尚未公開案件發生的詳細地點以及本次調查的更多細節，該金融犯罪工作小組在行動中的具體角色亦未明。但根據本報前一天獨家掌握的消息，事發地點可能位於洛杉磯縣工業市（City of Industry）的一處倉庫。據知情者透露，該倉庫在圈內惡名昭彰，實際上為一間人氣極高的非法夜總會。據悉，入場人均消費約40至50美元，場內經常有人吸毒、唱卡拉OK、舉辦生日派對。據知情者說法和搜查令內容，被捕人士可能還涉及聚眾吸毒等刑事行為，不過目前官方公布的逮捕理由僅包括非法進入和滯留美國。

同日下午，在聖地牙哥 市也發生了類似的突襲事件。據CBS 8電台報導，當天下午約4時半，位於Beech街的義大利餐廳 Enoteca Buona Forchetta 在營業期間遭國土安全局執法人員突襲。目擊者指出，執法人員為驅散圍觀並情緒激動的民眾，甚至投擲震撼彈，聖地牙哥市警局也趕往現場協助控制群眾。

餐廳員工Claire Cody受訪時表示，探員持搜查令進入餐廳後，立即將所有在場員工上銬，並將他們帶往主店進一步盤查身分證件。部分員工隨後被帶離現場，但具體人數仍不明。Cody形容當時情況「完全無法阻止，他們來了大約30名執法人員，我們全都嚇壞了。」突襲發生時正值周五晚間用餐高峰，餐廳被迫緊急關門，員工掛出「暫停營業」標誌。