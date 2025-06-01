洛縣添2腦中風急救車 患者免費

洛杉磯加大醫療系統的腦中風機動車。（UCLA網站媒體公關頁）

洛杉磯加大 醫療系統（UCLA Health）自2017啟動「腦中風 機動救援計畫」（Mobile Stroke Unit Program），多年以來已經在洛市西區、聖費南度谷、南灣（South Bay）、洛縣 東南部Gateway Cities救人無數，近期又新增兩台車，使得中風病患獲得即時救援的機會更大。

ABC電視台的報導指出，中風病患的救治，每秒都很重要，越早治療，留下後遺症的機率越低。因此與其等待救護車送到醫院，「機動救援組」（MSU）的方式更為有效。自成立以來，每100個獲救病人，27個失能減緩，11個還能毫髮無傷。

以2020年獲救的溫伯利（Stephanie Wimberly）來說，就是個結局最好的案例。當時她剛做完牙齒根管手術，突然間怪異的感覺襲來，她的右半邊身體突然無力，伴隨著劇烈頭痛。雖然溫伯利想回家，但護理人員馬上打了911，趕到的不是一般的救護車。而是中風機動組。

洛杉磯加大機動救援組的主任諾爾（May Nour）當天正在現場，馬上動用電腦斷層掃描為溫伯利做了評估，發現是個出血性中風，因此幾分鐘內就用藥救回了溫伯利的命。溫伯利事後說，她腦部的左側頂端有個血塊，沒有精密儀器根本發現不了。

ABC指出，雖然病人不需要支付費用，但是機動組每次出動都所費不貲。這次兩輛的擴編，就是由Brett Torino Foundation捐助了600萬美元。主持人托里諾（Brett Torino）說，他希望把錢用在看得到實效的事情上，中風機動組每次出街都能救命，沒有比這再好的了。