匪開大貨車深夜撞門華人酒舖劫 老闆娘扛獵槍出擊

玻璃門被撞破，碎玻璃滿地。（圖／受訪者提供）

洛杉磯 縣鑽石吧 市（Diamond Bar）一家華人經營的高檔酒鋪，日前發生驚險一幕。深更半夜，竊賊開大貨車撞擊店面，玻璃門瞬間撞成碎片，所幸店內一扇鐵門保護，歹徒最終沒有得逞。華女老闆娘第一時間接到警報，扛著家中獵槍前往酒鋪。

（視頻來源：酒鋪提供／記者邵敏後製）

案件發生在25日淩晨3時30分左右，這是一家名為「國酒茅台」的酒鋪，位鑽石吧市Golden Springs Drive一個廣場內，靠近60號公路，銷售各類高端紅酒、白酒等。案發時，酒鋪老闆娘佟女士已在家中入睡，半夜警鈴公司來電驚醒她，從手機監控視頻中，老闆娘看到有人開車撞酒鋪，「我當時就帶著獵槍趕往店裡，是那種射程遠、馬力大的槍，需要保護自己。」

這家被撞擊的「國酒茅台」酒鋪，位於鑽石吧一個廣場內。（圖／受訪者提供）

現場監控視頻顯示，一輛類似搬家公司的貨車，倒車猛烈撞擊酒鋪大門，歹徒試圖通過這種方式直接衝進店內，盜竊名酒。佟女士敘述，貨車連續撞門四次，撞擊時間約一分鐘左右。「他們開始撞兩次，但撞不開，後來副駕駛室有人下來，指揮司機繼續撞。」期間，指揮的人湊近看店門，發現門沒有撞破，就指揮貨車往後倒打算再次衝撞。

深更半夜，竊賊開著大貨車撞擊華人經營的高檔酒鋪。（圖／受訪者提供）

就在嫌犯開車猛撞店門的過程中，警鈴突然大作，沒有得逞的劫匪選擇逃離。佟女士表示，她趕到店內時，嫌犯已經離去，「旁邊就是60號公路，他們應該是往那逃跑。」根據現場畫面，老闆娘判斷兩名男性嫌疑人，年齡二、三十歲左右，可能是非裔 ，「外面指揮倒車的人，當時大聲喊叫，聽口音也像非裔。」

這家被竊賊瞄上的「國酒茅台」酒鋪，裝有裡外兩扇大門，外面是玻璃門，裡面則是鐵門。在這次襲擊過程中，玻璃門已被撞破，碎玻璃滿地，但鐵門成為最後一道防線，且成功擋住劫匪。佟女士認為，門口的人行道，也幫了大忙，「貨車衝撞時，人行道產生阻力；如果沒有這個人行道，貨車直接水平撞擊的話，鐵門也會被撞掉。」

玻璃門被撞破後拆下來的門框，更換新門花費約4000美元。（圖／受訪者提供）

根據酒鋪老闆娘的陳述，玻璃門撞碎，更換新門花費約4000美元，盡管損失不少，但她慶幸劫匪沒有成功闖進店內，「店內名酒都很貴重，如果他們闖進來把酒盜走，或者打碎酒瓶，損失無法想像。」

佟女士表示，幾個月前，曾有不法之徒試圖通過酒鋪後門強行闖入，因為後門嚴實，竊賊撬鎖過程中驚動警鈴大響，沒有得逞只好逃跑。之前曾有一次，一名嫌犯裝扮成顧客，堂而皇之從店內拿走一瓶價值2000美元的名酒，「我們都看到了，監控攝像頭也拍下來，但截至目前，警察似乎仍未抓捕嫌犯歸案。」老闆娘對目前洛杉磯的治安、執法環境非常失望，她表示只能加強安保措施，自己保護自己。