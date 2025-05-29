遭入室搶劫華人：匪持槍、棍「從天而降」 大喊給錢

四名劫匪從正門旁邊一扇窗戶進入。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣富裕城市聖瑪利諾 ，深夜突發持槍入室搶劫，案件震驚華人 圈。被害華人屋主王先生接受本報獨家專訪，回憶案發時的驚悚場面：當時他正在臥室休息，四名歹徒突然「從天而降」，有人拿著槍，有人拿棍，大聲朝他喊「錢、給我們錢」。

根據王先生敘述，案發確切時間是27日晚11時30分左右，當時家中除了男主人，還有兩個年幼兒子，一個13歲，一個7歲，他們都睡在各自房間內。案發現場視頻顯示，四名劫匪從正門旁邊的一扇窗戶進入，王先生說，那扇玻璃窗關著，但沒有上鎖，「他們撬開外面紗窗，再把玻璃窗推上去，就這樣闖了進來。」

劫匪通過窗戶首先進入大兒子房間，所幸案發時大兒子不在家，王先生非常後怕，「他如果在的話，與壞人發生正面衝突，後果無法想像。」根據被害人陳述，嫌疑人先後洗劫兩個臥室，再闖進王先生的主臥。當時他已躺在床上休息，因為關著房門，沒有聽到劫匪此前動靜，「我什麼聲音都沒有聽到，這些人輕手輕腳進來，突然就出現在我面前。」

王先生說，最初他都沒明白發生什麼事，「我還以為是警察，但看到他們拿著武器，穿全黑衣服，才知道是壞人。」被害人描述，四名劫匪像是拉丁裔，個子最高的1米9左右（約6呎23吋），手持一根手臂粗的長木根，其他三人身高1米75（約5呎8吋）左右，有人戴帽子，有人戴口罩，個子稍矮的一人拿著手槍。

四名劫匪闖進臥室，衝被害人大叫，王先生不懂英文，只聽他們反覆喊「Money、Money」這個詞，才明白對方為財而來。持棍劫匪對王先生當頭一棒，「我剛坐起來，他直接一棍子把我打回床上去，我試圖用手還擊，結果棍子就打在我手上。」兩嫌犯一人持槍、一人持棍與被害人對峙，另兩人開始在房間大肆搜刮，包括臥室內的衣櫥、抽屜等，全被翻得凌亂不堪。

據男主人陳述，家中四個名牌包、一塊價值不菲的名表、三個手機、以及錢包內的現金全被劫匪搶走，還包括幾張銀行卡、駕照等。王先生目前最擔憂的就是手機，「裡面有很多個人信息，還有生意夥伴、國內親友聯繫方式，現在全都沒了，希望警察能早點把手機找回來。」

有主流媒體報導男主人受重傷，但王先生表示，除頭部、手臂被木棍擊傷外，身體並無大礙；案發過程中，劫匪也沒有闖入兩個小兒子所在臥室，沒有發生肢體衝突，這也是不幸中的大幸，但對孩子帶來巨大心理傷害。案發第二天，13歲的兒子沒有去上學，他很害怕，「這是聖瑪利諾，非常安全，怎麼會發生這樣的事。」