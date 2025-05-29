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3.99元杜拜巧克力超火 Trader Joe's祭限購

記者王若然／蒙羅維亞報導
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位於蒙羅維亞的Trader Joe's，這款杜拜巧克力每人限購5個。（讀者提供）
位於蒙羅維亞的Trader Joe's，這款杜拜巧克力每人限購5個。（讀者提供）

在眾多民眾的期待中，Trader Joe's杜拜（另譯迪拜）巧克力終於上架了。這款僅售3.99美元的巧克力，在未正式發售前就備受關注，上架後更是被民眾掃購，發售第一天就限購。

加州劉女士表示，前一周得知Trader Joe's要上架杜拜巧克力，她很期待。聽說26日上架，她當天就去位蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe's，但並未發現這款巧克力。27日下午，劉女士再次前往這家店，發現在收銀處顯眼地方，擺放這款杜拜巧克力，並且每人限購五個。該店店員表示，當天是這款巧克力上架的第一天，有很多顧客來購買嚐鮮。

劉女士當機買下三個。她說，很喜歡吃巧克力，杜拜巧克力這兩年十分流行，奈何加州幾乎沒有實體店可以買到，網路上的又太貴。如今Trader Joe's這款每個僅售3.99美元，是她見過市面上最便宜的杜拜巧克力了。

Trader Joe's這款杜拜巧克力，生產商為Patislove，每個重3.52盎司（100克）。雖然僅售3.99美元，其外包裝一點也不「含糊」。小小正方形最外面為紙盒包裝，寫著「開心果黑巧克力」，下面還有一行：「杜拜風格」。揭開紙盒，裡面還有一層金色錫箔紙的密封包裝，顯得很上檔次。

這款巧克力外層是黑巧，裡面是開心果醬和碎屑小麥餅（kataifi）。一口咬下去，黑巧略微的苦澀中和裡面奶油質地的甜味開心果醬，再加上小麥餅碎屑的酥脆，是很奇妙的感受。

針對這款杜拜巧克力，目前網路上評價不一。有網友表示，她沒有吃過杜拜巧克力，才3.99美元，買來嚐個鮮挺不錯。還有人表示，「終於有便宜的杜拜巧克力了。」不過也有網友表示，這款巧克力的開心果味不夠濃，有點像加了堅果的甜巧克力，沒那麼驚艷。雖然好吃，但不會再買。

有些網友也很關注這款巧克力的熱量。根據包裝，這款巧克力每25克（整體的四分之一）熱量為140卡路里，其中含糖8克。這樣算下來，每盒巧克力熱量為560卡，可以稱得上是「熱量炸彈」。

杜拜巧克力發源於中東地區，最早由杜拜甜品品牌Fix Dessert Chocolatier研發出售，後來通過社群媒體走紅。杜拜巧克力通常價格昂貴。目前美國實體店幾乎買不到正宗的杜拜巧克力。而購物網站如亞馬遜或Weee！、亞米網則有為數不多的幾款。

杜拜巧克力是一種開心果醬夾心的巧克力。（讀者提供）
杜拜巧克力是一種開心果醬夾心的巧克力。（讀者提供）

Trader Joe's 加州 社群媒體

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