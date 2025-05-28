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成竊盜目標 富人棄豪宅改買高安全性公寓

記者啟鉻／洛杉磯報導
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南加州高端住宅區。（Mansion Global截圖）
南加州高端住宅區。（Mansion Global截圖）

據高端房地產平台Mansion Global報導，近年來，洛杉磯等全美各地富裕地區的名人和運動員，頻繁成為入室盜竊目標，這些案件不僅對他們的個人安全構成威脅，也引發富裕階層對住宅安全的反思。隨著盜竊事件增多，富人購房者開始重新評估安保需求，許多人選擇將傳統的獨棟別墅換成更具安全性的公寓，或者在現有住宅中加入更高端的安全設施。

近期的受害者，包括演藝明星妮可基曼（Nicole Kidman）和基思厄本（Keith Urban）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）和麗塔·威爾森（Rita Wilson）以及奧斯汀·巴特勒（Austin Butler）等大明星。除此之外，洛杉磯一些頂級富人社區的整個街區，也成為盜賊目標。奧本海姆集團創始人兼總裁奧本海姆表示，每個人都在緊張關注這個問題。他的團隊中，經紀人Mary Bonnet的家也遭盜竊，事件發生後不到兩周，她所在的社區，就發生至少三起類似案件，令當地居民對安全問題更加擔憂。

安全需求的變化：從獨棟別墅到豪華公寓

由於盜竊案件發生頻繁，購房者需求發生明顯變化。越來越多買家開始青睞安全性更高的公寓，而不是傳統的獨棟別墅。尤其是在洛杉磯市中心及其富裕的東區社區，公寓市場出現顯著增長。根據Douglas Elliman數據顯示，洛杉磯市區和東區的公寓銷量在2025年第一季度相比去年同期增長了20%。隨著需求的上升，公寓的價格也水漲船高，尤其是在這些地區，公寓的每平方英尺價格在第一季度上漲了16%。

安全屋：豪宅的必備配置

對依舊熱衷獨棟住宅的購房者來說，安全設施成了購買決策的重要考量之一，尤其是「安全屋」的需求激增。房產經紀人瓊斯（Sally Forster Jones）表示，「現在，安全屋幾乎成了每一座新建豪宅的標準配置。」她補充，許多新建的住宅，都配備帶有電話、食物、冰箱等設施的安全屋，以確保住戶在緊急情況下能得到足夠的保護。這些安全屋通常隱藏在牆壁後面，通過秘密門或書架進入，以保護住戶的貴重物品不受外界侵擾。

高科技安全設施：視頻監控與安保巡邏

除安全屋，視頻監控系統已成為幾乎每棟豪宅的標配。此外，許多富有的屋主加強了住宅周圍的圍牆、樹籬等防護措施，或者與鄰居合作共同聘請安保巡邏隊，以加強整個社區的安全。有些高淨值客戶，還選擇雇佣全職保安來守護家園，但這種做法的費用極高。根據奧本海姆的說法，聘請安保人員，通常每年大約需要花費25萬美元。

創新安全系統：定製化保護與逃生通道

然而，隨著安全需求不斷上升，一些富裕屋主已不滿足傳統的安保設施，他們開始尋找更高端、個性化的解決方案。例如，安全公司SAFE曾為客戶設計一條類似F1賽道的安全系統，這條賽道不僅為客戶提供逃生通道，還通過與隧道系統的連接，確保在緊急情況下能迅速撤離。

人工智能：未來家庭安保的革命

隨著人工智能（AI）技術不斷進步和普及，未來的家庭安全系統，可能融入更多智能元素。奧本海姆表示，人工智能和機器人技術將會成為未來住宅安保的重要組成部分。雖然人工智能的應用還處初步階段，但奧本海姆預測，AI監控和機器人安保系統，將很快成為現實，不再是科幻電影中的情節。

人工智能 洛杉磯 AI

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