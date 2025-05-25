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川普逼手機在美製造 iPhone恐飆到這個價誰會買？

編譯陳盈霖／綜合報導
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在美國製造iPhone，將使價格飆升數倍。（取材自Apple商店臉書）
在美國製造iPhone，將使價格飆升數倍。（取材自Apple商店臉書）

福斯電視台FOX 11報導，總統川普對蘋果公司施加壓力，威脅對非美國製造的iPhone徵收25%關稅，此一措施恐使iPhone價格飆升，甚至可能讓消費者支付3倍費用。此項最後通牒出台之際，蘋果公司正將大部分生產線轉移至印度，避免川普與中國貿易戰帶來的影響。然川普希望蘋果做得更多：他在Trush Social上發文表示，「在美國生產iPhone，否則將付出代價」。

根據華爾街投資公司韋德布希證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives），美國製造的iPhone價格至少會增加2000美元，甚至高達3500美元，原因包括勞力成本、基礎設施及蘋果供應鏈複雜性。「對美國消費者來說，用1000美元買到全球最佳消費品之一的iPhone現實將不復存在」他告訴美聯社。

目前蘋果大多數iPhone在中國組裝，且逐漸轉向印度和越南，不僅是因更低廉的勞力成本，還包括美國缺乏龐大且靈活的勞動力供應。

蘋果執行長庫克曾表示，將生產移轉至美國需數年時間，且耗費數十億美元。2017年一次活動中他提到，中國擁有大量熟練的模具工程師，「可填滿多個足球場」，在美國「幾乎僅可填滿一個房間」。

儘管蘋果承諾2028年向美國投資5000億美元，但這些投資均與iPhone製造無關，而是專注於人工智慧資料中心和其生態系統其他部分。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近期對CBS新聞表示，關稅終將迫使蘋果轉移生產：「數百萬人拴螺絲組裝iPhone這類事情，最終會回到美國。」然艾夫斯預測蘋果將選擇與政府談判，因「在美國製造的想法完全行不通。」

蘋果公司對關稅威脅並未立即作出評論。庫克在最近一次財報電話會上表示，由於供應鏈優化，關稅對近幾季度的影響有限，但他警告未來結果難以預測。

分析師認為，即使不施加新關稅，考慮通膨和服務收入下降，蘋果也可能於今年秋季提高售價。若徵收關稅，可能更快漲價，促使消費者在成本上升之前提前升級。蘋果的服務部門去年獲利960億美元，幫助緩解部分財務壓力，但最近一項法院裁決可能會削弱這些利潤，進一步降低抵禦價格上漲的能力。

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