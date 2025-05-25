先享受後付款 消保團體警告「過度消費」難自制

Affirm公司最近與Costco合作，為好市多會員提供分期付款服務。（取材自Costco網頁）

雖然「先享受、後付款」（buy now, pay later）的接受度正在增加，但是部分群體的遲繳、欠繳，卻凸顯其衍生的過度消費問題。

先買後付的觀念早在19世紀就已經萌芽，但到了21世紀、線上交易成熟後，先買後付才打開知名度，現有的六大業者為Affirm、Afterpay、Klarna、PayPal、Sezzle、Zip。Affirm公司最近即與Costco合作，為好市多 會員提供分期付款服務。

但是，聯邦消費金融保護局2022年的數據，先買後付的消費金額還只有刷卡的1%。聯邦準備理事會2024年的報告指出，近年來各年齡層對先買後付的接受度持續增加，年輕的黑人與拉美裔女性使用度尤其高。

使用者增加有好有壞，壞處是過度消費的人變多了，遲繳、欠繳的人愈來愈多。聯準會報告指出，雖然先買後付能夠方便財務狀況不佳的消費者，但此一族群往往也是過度消費行為最頻繁的，因為先買後付的財務無痛感，往往增加過度消費的機率。

Klarna Group PLC的最新報告則說，營收增加的同時，他們的美國客群也有愈來愈多人無法按時還款，2025年第一季的欠繳數較去年同期增加17%，也就是1億3600萬美元。

不過集團發言人回覆美聯社提問，強調欠繳數增加來自於Klarna放款案件的增加，因為以全球來看，第一季僅由去年的0.51%增加至今年的0.54%，而且也沒有發現美國消費力轉弱的跡象。

然而，出現增加的不只是來自瑞典 的Klarna，還有本土的借款平台LendingTree，他們的先買後付欠款人數也在增加。LendingTree 4月的報告指出，過去12個月欠繳的人數為4成，高於前一期的三分之一。

先買後付 審查較鬆

理財網站Bankrate 5月的報告指出，四分之一的人選擇先買後付的方案，因為它較信用卡更容易取得放款。先買後付多半在結帳時只付頭期款，之後再以4期或更短時間清償，理論上放款是零利率，多數也不查信用分數。

因此，先買後付的興起，也引發關注。然而，消費金融保護局5月的說法是，它們並不打算執行拜登 執政時期的法規，即依「誠實貸款法」（Truth In Lending Act）管制網貸平台（fintech lender）。信用卡因為已經納入該法，因此查核機制更嚴。

但在川普政府不願意執行的情況下，「美國消費者聯盟」等消保團體的質疑愈來愈多，強調沒有聯邦監管，先買後付的透明度會更低，與其如聯邦所聲稱的「幫助基層勞工與退伍軍人」，還不如說是「犧牲消費者，成就大型科技金融集團」。

聖地牙哥大學商學院的行銷系主任費瑞爾（Justine Farrell）指出，在萬物皆漲的時候，消費者只能使用先買後付的方式，但無法還款只會使他們的經濟壓力更大。