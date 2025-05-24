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洛餐廳衛生差歇業 名單多華資 「蟲害感染」最常見

洛杉磯訊
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洛杉磯多家餐廳和與食品業者，因為蟲害感染、汙水洩漏、檢查評分過低等原因被勒令停業整頓。（chatgbt示意圖）
洛杉磯多家餐廳和與食品業者，因為蟲害感染、汙水洩漏、檢查評分過低等原因被勒令停業整頓。（chatgbt示意圖）

據KTLA5電視台報導，洛杉磯縣公共衛生局日前公布最新檢查報告，自4月底至5月22日期間，共有96家餐廳與市場因違反加州健康與安全法等法規遭勒令停業整頓。違規原因以「蟲害感染」（vermin infestation）最為常見，其次包括汙水洩漏、衛生條件不合格及缺乏公共衛生許可等問題。部分業者已完成整改並通過複查後重新營業。

所謂「蟲害感染」，是指包括老鼠、蟑螂、臭蟲、浣熊、臭鼬等不受歡迎的小型動物或昆蟲入侵，這些生物通常難以控制，會汙染食物與設備並可能傳播病菌，為食品衛生檢查的重大違規因素。

統計顯示，洛杉磯市受影響最為嚴重，共有28家業者遭關閉，約占全縣總數的29%。其次為聖塔蒙尼卡5家，托倫斯與羅蘭岡各4家，西柯汶那、唐尼市（Downey）、艾爾蒙地、柯汶那、蒙特利公園市與棕櫚谷（Palmdale）則各有3家。被關的店家中也包括全美連鎖的沃爾瑪和目標百貨的食品區。

在華人聚居城市中，聖蓋博市僅有位於310 S San Gabriel Blvd的「Fresh Roast」咖啡店因上述蟲害感染遭勒令關閉。西柯汶那市位在2889 Valley Blvd 的中餐館「Sheng Hui Dim Sum」也一度被關閉。西柯汶那市越南餐館「Quan Nem Ninh Hoa」地址 973 S Glendora Ave，也被要求改善。喜瑞都市位在11482 South St的知名台資 Bakery Cafe，在要求改善後得以重開業。

蒙特利公園市情況較為複雜，共有3家中餐廳遭停業：位於331 W Garvey Ave D的「Lucky Huang BBQ」，因檢查評分低於70分遭勒令關閉；位於117 N Lincoln Ave的「Noodle Art」，因蟲害感染被停業；而位於206 S Garfield Ave的「King Guilin Noodle」中餐廳違規最為嚴重，除檢查評分不合格外，還觸犯疾病傳播風險、食品溫度不安全、食物接觸面汙染等多項條文。

艾爾蒙地市亦有3家餐廳因蟲害問題停業，位於11016 Concert St的墨西哥餐廳「Barbosa Tacos」、10814 Main St的墨西哥餐廳「La Borracha Hamburgerseria」與4264 Peck Rd的美式早午餐「Jolly Jug」。

羅蘭岡則有4家中餐廳遭勒令停業，位於18156 Colima Rd的「Jiou Chu Dumplings」、18414 E Colima Rd 的「JJ Cafe Inc Boba Gogo」與18414 E Colima Rd 的「Dp Deli」，均因蟲害感染遭查封；另有18414 Colima Rd的「Yi Mei Deli」則因嚴重或重複違規行為遭處分。

本次檢查中，多數遭關閉的店家已完成整改並於複查後恢復營業，顯示主管機關與業者雙方積極配合，以提升整體食品衛生安全水準。

洛杉磯縣公共衛生局提醒餐飲業者，必須落實日常清潔、防蟲措施，並定期維護排汙設施與從業人員衛生，以確保民眾用餐安全。如需查詢詳細停業名單或提出檢舉，可撥打衛生局專線888-700-9995洽詢。

相關報導，可查尋https://ktla.com/news/local-news/these-l-a-county-restaurants-have-been-shut-down-by-the-health-department/

蒙特利公園市 洛杉磯 墨西哥

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