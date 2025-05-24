國殤日出遊免掃興 避加州10大最髒海灘

加利福尼亞地區的海灘黑名單前十名。（Heal the Bay網站）

環保團體Heal the Bay長期觀察華盛頓州至墨西哥下加利福尼亞各處海灘的水質。他們近日公布第35次的年度報告，加利福尼亞地區最髒的海灘位於下加利福尼亞，洛杉磯 縣的聖塔蒙尼卡碼頭第二；聖地牙哥 縣四個入選，其次是聖馬刁縣（San Mateo County）的三個。

Heal the Bay 5月的年度報告僅以水中細菌數為指標；年初發生洛杉磯大火後的重金屬與其他汙染物，則已在3月的「災後水質報告」（Post-Fire Water Quality Investigation）公布。

KTLA電視台的報導指出，雖然加州 登上「榮譽榜」（Honor Roll）的海灘暴增至62個，但是去最髒海灘戲水前還是得三思，因為它們區域內的海水，糞便排出的細菌數超高。

十個登上「海灘黑名單」（Beach Bummer List）的區域分別是：

１.墨西哥下加利福尼亞州的Playa Blanca；

２.洛杉磯縣聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）；

３.聖地牙哥縣蒂華納河（Tijuana River）的河口；

４.馬連縣的Chicken Ranch Beach；

５.聖馬刁縣的聖彼渚溪（San Pedro Creek）的Linda Mar Beach；

６. 聖馬刁縣的Erckenbrack Park Beach；

７. 聖地牙哥縣蒂華納河以北的Tijuana Slough；

８.聖地牙哥縣Monument Road的Border Field State Park；

９.聖地牙哥縣Seacoast Drive的Imperial Beach；

10.聖馬刁縣Harbor Beach的Pillar Point。

洛縣唯一上榜的聖塔蒙尼卡碼頭，報告指出，雖然連年投入資金改善汙染，但碼頭區依然存有大量的糞便細菌，因此列名「Ｆ」；但碼頭以南、位在Pico Boulevard的Santa Monica Beach可以拿到「B」，以北的Wilshire Boulevard區域可以拿到「Ａ＋」，只有碼頭區仍在黑名單上。

不過，KTLA指出，報告帶來的不只壞消息，好消息是加州沿海受監測的500多個海灘，有62個登榮譽榜（Honor Roll），遠多於2024年的12個，其分部為：橙縣34個；聖地牙哥縣12個；洛杉磯縣7個；范杜拉縣（Ventura County）5個；聖塔芭芭拉縣1個。

北加3個，1個在舊金山，2個在聖馬刁縣。

報告分析，各個海灘的帶菌數明顯降低，很可能是因為2024－25年雨季的降水很少，因此由都會區流出的汙染物減少，較雨量大時的細菌、垃圾、化學物質少很多。

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