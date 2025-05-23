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ICE無搜查令也突襲 草莓農場農工嚇壞

范杜拉縣訊
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ICE突襲南加草莓農場，因無搜查令被拒之門外。此為示意圖。（讀者提供）
ICE突襲南加草莓農場，因無搜查令被拒之門外。此為示意圖。（讀者提供）

南加范杜拉縣一家大型草莓農場，日前出現移民局執法人員，引發工人恐慌，並導致至少一名員工提前離崗。由於草莓農場員工對法律有所了解，拒絕執法人員「無搜查令進入」，沒有逮捕事件發生。

根據SFGATE媒體報導，西海岸漿果農場（West Coast Berry Farms facility）門衛Ezequiel Ochoa稱，事發當天中午時分，ICE幹員抵達這家草莓場門口，要求進入執法，但沒有停留多久就離開，因為他們未能出示搜查令。Ochoa表示，「我們非常清楚，除非對方出示有效搜查令，否則不能開大門。」

報導指出，當天上午11時30分，當地移民權利組織「805移民快速反應網絡」曾接到一名女子的求助報告，稱她的姐姐就在西海岸漿果農場工作。范杜拉縣農場一位不願具名的經理證實，ICE幹員有出現，並指該草莓農場的員工，此前都已收到「了解你的權利」宣傳單，告知他們在與移民官員接觸時，可享有的法律保護。

西海岸漿果農場是總部位范杜拉縣Oxnard市的農業生產商，對這起事件的發生，該公司尚未回應媒體的置評請求。

范杜拉縣是加州廣闊農業帶的重要部分，居住著數以千計的農場工人，其中很多工人都是移民群體。雖然ICE此次行動宣告失敗，沒有拘捕任何人，但移民官員在工作場所、及周邊地區出現，對當地社區產生重大影響，造成人心惶惶。ICE幹員在西海岸漿果農場吃閉門羹後，因擔心移民局可能返回農場實施抓捕，該農場至少一名員工提前下班，。

「805移民快速反應網路」負責監控和回應移民執法活動報告，該組織表示，將繼續跟進此次行動，並與這家農場的工作人員保持聯繫。門衛Ochoa告訴媒體，事發當天下午3時左右，工人們開始換班，期間現場平靜，沒有再出現ICE執法人員的身影。

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