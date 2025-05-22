律師：真實婚姻 有時也難獲綠卡

部分無證移民即便有真實婚姻，也很難獲得身分。此為示意圖。（Unsplash.com）

通過虛假結婚申請綠卡 是違法行為，如果被移民 局識破，不僅無法獲得合法身分，甚至可能背上終身移民禁令。但對一些特殊的群體，即使與美國公民 、綠卡持有者存在真實婚姻關系，也恐難成功申請綠卡。

在移民政策趨嚴的大環境下，很多人希望通過結婚快速獲取合法身分。律師劉龍珠表示，部分無證移民即便擁有真實婚姻，也很難通過婚姻綠卡途徑獲得身分。他舉例，沒有在海關暨邊境保護局（CBP）登記的非法入境者、政治庇護申請失敗且身負遞解令的人，都很難通過婚姻綠卡獲得身分。

無法通過婚姻關係申請綠卡的，還包括曾因假結婚被拒，並被裁定有欺詐嫌疑者。對此特殊群體，劉龍珠指出，即使婚姻關係確實存在，甚至雙方已有孩子，但曾經有虛假婚姻紀錄，已經背上欺詐嫌疑。此外，如果幫助另一方申請婚姻綠卡的配偶，存在性犯罪等極端惡劣問題，恐怕也很難通過婚姻申請綠卡身分。

資深移民、刑事律師陳勁松詳細解釋這些情況。他認為，對CBP未登記者，移民局規定，公民配偶可以幫助申請人申請婚姻綠卡，遞交I-130表格，只是不能同時遞交在美國境內轉換身分的I-485，而必須在I-130表批准後，再申請一個豁免I-601A。

「問題在於，即使豁免批准，申請人仍須離開美國，回到原來國家的美國大使館，再申請移民簽證進入美國。」陳勁松表示，大多數人不敢這麼做，怕在國外使館被拒簽。拜登政府卸任前，曾通過行政令允許非法入境十年以上的美國公民配偶，在境內轉換身分，但該令後來被聯邦法庭攔住。

此外，陳勁松認為，申請庇護失敗且有遞解令的人，仍有機會申請婚姻綠卡，但在遞交I-485前，必須先申請取消遞解令。 對有犯罪記錄、甚至性犯罪記錄的美國公民，陳勁松表示，也可以申請配偶婚姻綠卡，但是在移民局斟酌權(discretionary power)之內，即根據其具體犯罪歷史、嚴重性等決定。