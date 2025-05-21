伊頓野火廢墟重建 資金有限物價漲

洛杉磯資深地產經紀認為，南加整個房地產市場目前正在下調。圖為野火災區住戶掛牌求售。（記者楊青／攝影）

「我們家災後很快就拿到保險 公司賠償，但現在看來，不足以建造原來那樣大的房子，更別提擴建了」，伊頓災區白人災民亞當說，他和家人都希望盡快重建家園，但資金有限，左右為難。

亞當已在當地居住25年，火災前，一家三代在2700平方英尺的住宅中愉快生活。他說，除保險公司賠付外，他家目前已拿到聯邦政府4萬3600多美元的一次性補助。陸軍工程兵團也幫忙清理廢墟和平整土地，「但很多事情看細節，才知道不那麼樂觀。」他說，他家有保險，工程兵清理廢墟要收費，可能從保險賠付中扣除，不能留作重建款。

亞當家已請建築師畫了重建圖，但初步估算，按照現在的建築人工和建材價格，100萬美元的保險賠付，不足以建造以前那樣大的房屋。亞當說，他家面臨很多困難，但還不是最慘的；那些不得不掛牌賣地的家庭，面臨的困境，可能比他還要大。

洛杉磯 資深地產經紀和建商李秉信表示，伊頓災區重建，目前處於比較尷尬的局面，洛杉磯地區近年有經驗的建築大工每天報酬250美元，小工180美元左右 ，但現在有經驗的工人，每天漲到320美元，小工250美元 ；各種建材價格，則暴漲30-40%。

還有一個容易忽略的因素，是城市審核。通常小城市計畫部門只有兩至三人，此次重建案數量如此巨大，審批速度可想而知，這意味著重建開銷雪上加霜，「現在每平方英尺造價300至350美元，都不稀奇」。

也因此，南加 州建商對在火災災區「撿便宜」相當謹慎。據他所知，洛杉磯地區大多數建商目前在做的，都是原來的收尾工作，鮮有新開工程。他認為，南加整個房地產市場目前正在下調中，正慢慢變成買方市場。他舉例，南加華人最熱門的橙縣，年初時房源不到200個， 成交8到15天；而最近房源已上升600戶，出手求售的賣家基本都是華人姓氏。