暫停對中貿易戰 華商仍重創

加州桌遊公司Cephalofair Games倉庫內堆滿待出貨產品，為趕在美中關稅調降期內完成運輸，公司正全力加速物流作業。（取材至CBS News電視台畫面）

美中貿易戰波及多個中國製造產業，從環保外帶容器、玩具，到桌上遊戲皆深受影響。儘管關稅 戰近期暫時休兵，但仍然維持的30%關稅以及對未來的不確定性，導致美國買家大量撤單，供應鏈 加速外移。業者警告，在關稅懲罰與物流震盪的雙重夾擊下，不少企業財務吃緊、生存困難，全球供應鏈正面臨劇烈重組。

中國製造業近來再度遭遇重擊，以環保外帶容器產業為例，即使美中關稅戰暫時休兵，但此前的交鋒與目前存在的30%關稅，嚴重削弱中國產品在美國市場的競爭力。華裔業者Roger透露，他任職的工廠專門生產以甘蔗渣與竹漿為原料的可降解便當盒與外帶盒。過去幾年，公司連番遭遇301條款懲罰性關稅、反傾銷與反補貼稅等多重打擊，即使部分稅項自145%降至30%，總體壓力依舊沉重。

「雖然減稅幅度達115%，但總稅率仍有410%（包含301條款懲罰性關稅、反傾銷與反補貼稅等），這對我們來說是致命的」，Roger說，多數美國客戶已明確表示無法再合作，要求轉移供應鏈至中國以外地區。該工廠目前已秘密在印度（India）籌設新產線，但此舉也與在中國的既有業務衝突。為尋求出路，Roger正協助工廠向歐洲及其他地區開拓新客戶。

Roger坦言，他自行另外經營的小型玩具與貼紙業務，相對幸運，僅面臨30%關稅，衝擊較小。另一名從事大豆出口的業者則指出，農產品受影響程度遠不如製造業，「公司出口大豆的關稅僅3%，目前沒有太大影響。」

Roger認為，有些美國企業可能已與政府私下達成協議，以緩解關稅衝擊。通用汽車曾公開表示，若中國製零件加稅，將導致成本上升約80億美元，但同時也表示不會立即調整售價，顯示政府與企業間可能有默契。此外，亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨 （Target）等零售商，一度計畫在產品頁面揭示關稅帶來的額外成本，但後來因政府反對而撤回，Roger直言：「美國政府不想讓民眾知道關稅最終是由消費者埋單。」

遊戲產業也難置身事外。位於加州北部的桌遊公司Cephalofair Games營運長強生（Price Johnson）表示，為趕上15日生效、為期90天的進口關稅調降期，公司正加緊自中國上海倉庫運回產品，包括「幽港迷城」（Gloomhaven）與「霜港迷城」（Frosthaven）等熱銷遊戲。

強生指出，此次美中短期協議，使稅率自原訂145%暫時調降至30%，但突如其來的政策轉變，造成物流大亂。「我每天都在聯繫貨運公司，一半人回我：『請明天再問，現在一團混亂，情況每小時都在變』」。

即使是目前的30%稅率，加上當前物流混亂的情況，強生公司預估成本會提高至少30萬美元；強生為節省開支，已自願放無薪假。他坦言：「公司今年的營收，幾乎已被摧毀。」