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中小進口商 盼總統懸崖勒馬

洛杉磯訊
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杜卡迪經銷店展出包括Panigale V4在內的高性能賽道版車款，外觀塗裝為世界超級摩托車錦標賽（WSBK）車隊風格。（取自ABC7新聞畫面）
杜卡迪經銷店展出包括Panigale V4在內的高性能賽道版車款，外觀塗裝為世界超級摩托車錦標賽（WSBK）車隊風格。（取自ABC7新聞畫面）

美國總統川普（Donald Trump）提出對所有進口商品徵收最低10%關稅，韓裔眾議員閔大衛（Dave Min）近日走訪新港灘市（Newport Beach）杜卡迪（Ducati）摩托車經銷店，了解當地企業面臨的挑戰。該店執行長格林（Michael Guerin）坦言，新關稅上路，恐衝擊其16年來苦心經營的事業。

據ABC7電視台報導，川普政府的新關稅政策，讓不少仰賴進口產品的小企業陷入不安。杜卡迪新港灘市經銷店主要銷售來自義大利的豪華摩托車，包括Panigale、Multistrada、Diavel等多款高性能車型，有「摩托車界保時捷」之稱，價格在1萬美元至10萬美元之間，平均利潤約為12%。格林表示，加徵10%關稅，將大幅壓縮獲利空間。

杜卡迪車款，也為全球車迷爭相收藏的高階機車，不僅以義大利血統與設計美學聞名，更在賽道性能上與同級品牌競爭。格林指出，不知道明天會發生什麼，難以決定是否聘用新員工或增加進貨。目前，該公司的經營，高度依賴全球供應鏈；除義大利外，進口產品來源還包括越南、泰國等。政策變化頻繁，使未來營運規畫，充滿變數。

他指出，4月宣布關稅後，曾短暫帶動搶購潮，許多顧客為避開可能的漲價提前購車，但熱度已逐漸消退。部分新車款雖已陸續到貨，卻尚未準備銷售，展廳中仍有庫存等待推入市場。閔大衛表示，關稅政策的不確定性，讓企業主不敢投資，進而導致消費需求下滑。「現在還有一些時間，希望總統能懸崖勒馬，做出正確決策。」

閔大衛指出，轄區內多家中小企業主，皆表達類似擔憂，認為關稅政策已對市場穩定構成威脅。閔大衛強調，聯邦政府應正視民間需求，確保中小企業有穩定的經營環境。格林對此表示欣慰。他說，知道有民代願意傾聽，讓人感到鼓舞。

關稅 義大利 川普

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