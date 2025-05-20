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為與川普吃飯 90後中國富豪砸千萬

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
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中國億萬富豪孫宇晨（Justin Sun）18日在X上PO影片，指已經到洛杉磯，並稱未來一周很精彩，很多大的要來了。（取自孫宇晨X）
中國億萬富豪孫宇晨（Justin Sun）18日在X上PO影片，指已經到洛杉磯，並稱未來一周很精彩，很多大的要來了。（取自孫宇晨X）

中國億萬富豪孫宇晨（Justin Sun）再次成為新聞焦點，他狂砸1790萬美元 ，只為參加川普總統22日的支持者晚宴。這位90後年輕華人富豪，是加密貨幣公司波場（TRON）創始人，曾以約1億4000萬美元，收購總部位於加州的BitTorrent公司。

根據多家媒體綜合報導，川普22日的迷因幣（Memecoin）晚宴嘉賓名單逐漸揭曉。為搶得晚宴席位，全球加密貨幣投資者砸下約1億4800萬美元，其中持幣最多的就是孫宇晨。雖然晚宴獲選者大多匿名，被區塊鏈假名掩蓋，但一個代號為「SUN」的錢包高居持幣排行榜首位，內含市值約1790萬美元的川普幣，該錢包的擁有者，正是孫宇晨。

孫宇晨18日在X上連續PO視頻，顯示其搭乘飛機前往洛杉磯，並在好萊塢標誌等地標前拍照。孫宇晨在X上表示，很高興回到美國，未來一周很精彩，大的要來了。

孫宇晨出生於1990年，擁有北京大學歷史學士、賓州大學東亞研究碩士，他是一位名副其實的「幣圈風雲人物」。2017年創辦TRON，同時推出TRX加密貨幣並發行；2018年收購加州BitTorrent公司，後改名為Rainberry，並推出BTT加密貨幣。此外，他也是加密貨幣交易所Poloniex和HTX（原Huobi）關鍵人物。

孫宇晨曾被富比世雜誌形容「年輕、充滿爭議、擁有龐大財富」，在區塊鏈產業領域以作風大膽、手段顛覆傳統聞名。他行事高調，一直是新聞焦點，曾斥資620萬美元，買下一根香蕉藝術作品並當眾食用。孫宇晨的區塊鏈平台TRON也受到過審查，加密貨幣分析公司TRM Labs最近發布報告顯示，2024年，TRON承載加密貨幣世界58%的非法活動，這一數字此後有所下降。盡管存在這些爭議，但孫宇晨在加密貨幣市場的實力，讓他成功躋身川普此次迷因幣晚宴，再次成為風雲人物。

據悉，22日晚宴受邀對象是持有足額「川普幣」（$TRUMP）的前220名投資人，其中前25名可進入VIP接待會。除孫宇晨外，晚宴另一位重要嘉賓，是新加坡加密貨幣公司MemeCore匿名聯合創始人。MemeCore持有價值1750萬美元的「川普幣」，是這場競爭晚宴中的第二大持有者。

據報導，孫宇晨代號為「SUN」的錢包高居川普幣首位，市值約1790萬美元。圖為加...
據報導，孫宇晨代號為「SUN」的錢包高居川普幣首位，市值約1790萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(Pexels)

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