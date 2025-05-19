不是詐騙 收Undue信=醫療債務已清

洛杉磯縣代為還債的信封。（取材自洛杉磯縣政委員韓珍妮X平台帳號）

近日如果接到來自洛杉磯 縣府的信，右下印有洛縣 徽記，左上白底藍章，寫著「UNDUE」Medical Bill（醫療債務），可別把「Undue」（過當）當成了「Unpaid」（欠繳），收到這封信意味著您的醫療欠款已經由洛縣代為償清了。

洛縣最近開始陸續寄出通知給13萬4000人，他們因為符合洛縣「醫療債務紓困計畫」（Medical Debt Relief Program），所以欠繳的醫療帳單 已經由初期資金500萬美元清還，暫時不必為債而愁了。

待後續資金到位，其他符合資格的縣民也將受惠。資格門檻為，收入不超過聯邦貧窮水平四倍，或醫療債務總額超過年收五倍。

洛縣公共衛生局（Department of Public Health）指出，2023年的統計，縣內共有88萬1869人受困於醫療欠款，等於每9個縣民就有1個為醫背債，總額更達到29億美元，顯見洛縣醫療債務問題之嚴重。

洛縣與全美非營利團體「Undue Medical Debt」（過當醫療債務）合作，總共將募集5億美元替弱勢者清繳醫療債務，目前的500萬美元只是第一步，後續還將從債權交易的二級市場收購其他醫療債務。

清還來自醫院或債權人的債務後，洛縣兩周內將陸續寄發實體信件，確認當事人的債務已經還清。讀者應該注意的重點是，還清欠款不需要申請，也不用付手續費，所以如果要求這些，一定是詐騙。