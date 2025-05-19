我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28歲女內華達遇大雪受困3周 靠吃野菜+喝融雪維生獲救

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

黃石公園7死8傷車禍 3罹難者來自南加

記者邵敏／亞凱迪亞綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園附近5月1日發生重大交通車禍，造成7人死亡8人受傷，其中大部分是華人。警方公布死傷者名單，證實其中兩名死者是南加州華人、亞凱迪亞市居民，他們是64歲的李聶（ Li Nie，音譯）、53歲的萬愛鳳（Aifeng Wan，音譯）。加上來自內陸東谷市（Eastvale）的司機兼導遊張宇（Yu Zhang），南加地區共3人在此次事故中不幸罹難。

這起重大交通事故引起華人圈震動，事發時，道奇公羊皮卡和賓士高頂15人座旅遊車在碰撞後發生火災，7人不幸身亡。愛達荷州警局（ISP）日前公布6名死者名單，他們分別來自中國、義大利和加州：李建平（Jianping Li，音譯）71歲，女性，中國廣西人；蔣曉明（Xiaoming Jiang，音譯），66歲，女性，中國桂林人； Ivana Wen，28歲，女性，義大利米蘭人。

另外兩名罹難旅客為加州居民，他們是亞凱迪亞市居民李聶和萬愛鳳。此外，31歲的司機兼導遊張宇來自南加內陸東谷市，他也不幸在這起車禍中身亡。警方早些時候，將來自上海，56歲的石建（Jian Shi，音譯）列為死者之一，但後來更正，稱石建受傷，在這起事故中倖存。

警方稱，發生碰撞事故的旅遊車內共有14人，其中13名乘客中有12人為中國公民，1人為義大利公民。事故發生後，受傷的倖存者被送往附近醫院搶救治療。道奇公羊皮卡車司機也在這起車禍中死亡，當局早些時候確認，他是25歲的德州居民Isaiah Moreno。

調查人員確定事發時，司機Moreno的皮卡車越過中心線與旅遊車相撞，導致這起致命交通事故發生。警方表示，他們正在繼續調查皮卡車越過中心線的原因。事故發生的20號公路位黃石公園附近，這條高速公路為往返黃石和大堤頓（Grand Teton）國家公園之間提供通道。

根據國家公園遊客最新綜合數據顯示，2016年黃石公園17%遊客來自美國以外的其他國家，在國際遊客中，34%來自中國，11%來自義大利。

義大利 加州 黃石公園

上一則

陌生人連敲門 屋主陷詐租驚魂

下一則

不是詐騙 收Undue信=醫療債務已清

延伸閱讀

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加
黃石車禍罹難導遊張宇 頭七追悼

黃石車禍罹難導遊張宇 頭七追悼
黃石車禍司機導遊張宇追悼會 年僅31歲眾親友同悲不捨

黃石車禍司機導遊張宇追悼會 年僅31歲眾親友同悲不捨
遊客注意…這7座國家公園今年夏季需預約

遊客注意…這7座國家公園今年夏季需預約
黃石公園車禍肇因：小卡車越線

黃石公園車禍肇因：小卡車越線
黃石公園7死8傷車禍 警確定是「皮卡越線」肇事

黃石公園7死8傷車禍 警確定是「皮卡越線」肇事

熱門新聞

律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
旅遊巴士與休旅車（SUV）相撞，一人死亡，32人住院，其中兩人情況危急。（截圖至KTLA5電視台視頻）

洛城旅遊巴士華人區大車禍 1死2重傷32住院

2025-05-11 14:32

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加