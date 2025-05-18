洛市超速攝影機 明年中全面啟用

洛杉磯將於2026年全面啟動超速安全監控攝影機。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯 駕駛很快面對道路上新的監控攝影機。加州 立法機構2023年簽署AB 645號法案，允許在洛杉磯（LA）、奧克蘭（Oakland）、聖荷西（San Jose）、長堤（Long Beach）、格蘭岱（Glendale）和舊金山 （San Francisco）等六個城市安裝自動化超速安全攝影機，取締超速駕駛者。舊金山是第一個啟用該系統的城市，今年2月安裝33台攝影機。洛杉磯將於2025年底進行公眾宣導，2026年初建制系統，同年中全面啟用。

舊金山市交通管理局（SFMTA）道路主任懷斯（Viktoriya Wise）表示，超速是舊金山發生重大傷亡事故的主要原因，「這也是為什麼我們迅速成為加州第一個引入此一經證實可減少超速，並保護生命工具的城市。」

根據洛市交通局（LADOT）官方網站數據，2017年至2021年期間，洛市每五起致命碰撞事故中，就有一起涉及超速行為。該局指出，研究表明這些「超速安全系統」可使涉及死亡或重傷的事故減少19%，採用類似技術的城市，駕駛者每小時超速十哩或以上行為下降62％。

在舊金山，這些攝影機主要安裝於學校、公園、老人中心及商業區附近，洛杉磯安裝地點尚未公布。超速範圍在每小時11至15哩者將罰款50美元，16至25哩罰款100美元，26至99哩罰款200美元，超過100哩處以500美元罰款。