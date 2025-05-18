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洛市員警提告警局 圖謀「LAPD樂透」和解金動輒百萬

編譯胡立宗／綜合報導
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洛杉磯市警察告警局，往往能獲得高額和解金。（洛市警局Instagram帳號）
洛杉磯市警察告警局，往往能獲得高額和解金。（洛市警局Instagram帳號）

大洛杉磯警界有句玩笑話，聽說某某人中了「LAPD lottery」（洛市警局樂透）。中了「LAPD樂透」意味著，又有警界同仁或前同事與洛市警局和解，告訴以至少百萬美元的代價收場。

初步統計，2019年以來，洛市警局被員警告的案件中，至少13案是判決確定或中途和解，金額都超過100萬美元；單是2024年一年，就有9案。

市府律師辦公室統計，洛市警局過去五年共支付了6850萬美元的和解金，以終止現任、前任員警就性騷、歧視、報復的求償官司。內部對於紀律不彰、申訴管道有限早有不滿，每則申訴結案時間以年起跳更令人難以接受。

雖然多數人是因為警局內部督察效能低落而改走司法程序，但據傳也還是有人是存著碰運氣的心態，萬一中了「樂透」，「獎金」可是百萬美元起跳。洛杉磯市警局（LAPD）局長麥唐諾（Jim McDonnell）5月在預算說明中間接證實，有人試圖「利用」獎懲體制，要警局以稅金賠償。

告警局、賺獎金的行為，成為麥唐諾2024年11月就職以來最大的難題，因為市長貝斯（Karen Bass）認為，洛市10億美元的赤字 ，一部分是高額的和解金所致。

不斷賠償的不只洛市警局，洛縣警局（LASD）2024年的官司，也花了縣府1億5000萬美元。

洛杉磯加大的法學專家告訴本地媒體，警局不斷被告，只能從市府的政策調整，與人員汰換著手，內部督察體制要能儘快調查事實，不要拖到事情越來越大條，鬧上法院。

「合憲執法」（constitutional policing）的警局顧問也說，問題往往一拖就是好幾年，沒事都拖成有事了，到最後已經不是單一同仁提告，而是大家一起告。

近年幾個知名案例都發生在運輸科（Transit Services Division）：離職的R氏因為同事歧視女性，獲賠94萬9000美元；被R氏告的其中一人是A氏，他離職後指控揭弊後遭到報復，4月才剛獲賠450萬美元。

A氏案出庭作證的一人是他的前隊長P氏，他揭發上級不當挪用人力後遭到匿名指控，遭到警局內部調查。該科的督察H氏因阿拉伯裔遭到歧視而控告警局，同時他又是其他幾案的被告。H氏被告的案子中，有件性騷擾案最近和解，員警B氏獲賠不明金額。

另有一名警犬官因同儕種族歧視，獲得1150萬美元後和解。夫妻檔V氏則因報復與歧視，合計獲賠1100萬美元。

洛市警察遭遇不公對待，或是有人企圖掩蓋事實，理論上應該反映給主管、內事局或監察長辦公室（Office of the Inspector General）。但是這些不公開的申訴，調查往往經年累月，並且極少真的懲處。

洛市警局的內規部門主管說，局裡對於申訴的處理有改進了。負責幫警局辯護的市府律師辦公室則說，替市府爭取最佳利益一直是他們的目標，只有當陪審團發現明確證據，或是能取得合理金額，才會試圖和解；如果原告試圖謀取不法利益，辦公室則會抗辯到底。

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