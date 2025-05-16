花季易招「馬蜂窩」 南加媽砍花護嬰 專家建議這麼做

為避免蜜蜂，王女士將多肉植物開的花掰斷。圖為植物斷裂部分。（讀者提供）

近日隨著南加州 氣溫升高，許多居民院子中的植物都開花。綠植、果樹開花本是好事，但也有民眾擔憂，這些花朵引來數只蜜蜂，恐怕會螫傷老人和孩子。

南加 州居民王女士表示，她本身並非園藝達人，平日沒有打理花園地愛好。不過近日她家院子其中一盆多肉植物，竟開出一米多高的花，招來不少蜜蜂。王女士說，平日沒注意，直到有天發現院子有很多蜜蜂，在繞著那盆開花的多肉植物採蜜。

王女士介紹，平日早上和晚上，母親和一歲的寶寶喜歡坐在院子乘涼。如今院子突然多了數只蜜蜂，讓她很擔憂。這些蜜蜂不只出現一、兩天，而是連續出現很多天。無奈之下，王女士只能砍斷那盆多肉上面的開花枝葉，這樣院子裡才沒了蜜蜂。王女士表示，去年她家車庫屋簷下還「長」出一個馬蜂窩，丈夫用棍子打下來，險些被飛出的馬蜂螫傷。

遭蜜蜂「騷擾」的不只王女士一家。南加州居民陳先生表示，他家窗戶外面種著玫瑰花，每到春夏時節，他隔著窗戶都能聽到外面蜜蜂嗡嗡的聲音，約有幾十隻。

那麼院中的蜜蜂該如何處理？這些蜜蜂是否會蟄人？南加州園藝達人「花哥」許希聖介紹，要分情況討論。多數時候都是十幾、幾十只的蜜蜂蜂群，來院子採蜜，大概兩、三天就會消失；民眾不必擔心這種情況，注意遠離蜂群即可。不過也有情況比較嚴重，需要請養蜂專家介入：蜂窩在迎來新蜂王時，舊蜂王會帶走蜂巢內三分之一至一半的蜜蜂，可能有幾百甚至幾千只。這種蜂群較大，若在民眾院 子中停留超過一周，則需要請專業人士幫助。

此外，屋簷下馬蜂築巢也很常見。「花哥」分享經驗，他曾經處理過體積較小的馬蜂窩。他於夜間用強力水柱很快將其沖下，這樣馬蜂會重新尋找住處。對體積較大的馬蜂窩，他建議民眾尋找專業人士幫助。他表示，處理這樣的馬蜂窩，一次花費至少300美元。

不過對像許希聖這樣的園藝愛好者，看到院子中有蜜蜂，是喜聞樂見的事。因為果樹、菜園都需要蜜蜂來傳花粉。他說，「（蜜蜂）越多越開心。」許希聖表示，蜜蜂對維持地球生態有很重要的好處，可以傳花粉有利果樹、植物開花生長。民眾不應該隨意捕殺蜜蜂，在其威脅人身安全時，採用適當手段將其趕走即可。

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