蜂鳥門前築巢 華人化身「臨時保母」盼小鳥破殼

築巢正在孵蛋的蜂鳥。（受訪者提供）

南加 內陸奇諾市（Chino）一位華人 居民最近發現，自家門前盆栽植物竟引來蜂鳥（Hummingbird）作巢，十分驚喜。居民表示，蜂鳥極膽小，容易受驚嚇，很少聽過在誰家門前盆栽植物上築巢孵蛋。看到此景，全家歡喜之餘，又擔心不慎嚇跑蜂鳥，甚至連門燈也不敢開，掃院子的次數都減少了。

劉女士表示，不久前她前往中國探親，十幾天後回到奇諾住家。次日早晨收拾宅前院時，突然發現一棵細高盆栽合歡樹的枝條上，有蜂鳥築巢。「小小蜂鳥正在孵蛋，全然不害怕。」劉女士感到很驚訝，因聽說蜂鳥膽小怕人，一旦認為不安全，馬上就飛走。蜂鳥在盆栽植物上作窩，也是很鮮見。她把這個發現告訴家人，全家人都很興奮，先生甚至認為，很幸運、是好事。

劉女士說，蜂鳥築巢的盆栽植物，她也叫不上名字，記得有朋友告訴她，可能是合歡樹。長得細高，樹冠都碰到遮陽篷的頂部；由於不常澆水，樹葉顯得枯黃。她表示，謹慎的蜂鳥看上這棵樹作窩孵蛋，也真是難為牠了。

自從發現蜂鳥在家門前築巢，劉女士一家行動格外小心，生怕驚嚇蜂鳥，讓牠飛走。劉女士說，原先掃院子比較頻繁，現在盡量減少次數，且盡量離蜂鳥巢遠一些。門燈因為過於明亮，晚間也不開了，擔心夜間影響蜂鳥休息，導致無法正常孵蛋。劉女士表示，蜂鳥的到來，給她和家人增添談資，現在每天都不忘透過窗戶看看蜂鳥在不在窩內，什麼時候蜂鳥媽媽能迎來幼鳥出殼。

園藝達人許希聖表示，家裡引來蜂鳥作巢是好事，一般蜂鳥選擇築巢地點主要是安全、隱蔽、有樹葉遮擋且附近有食物。蜂鳥對選築巢位置極為謹慎，通常每次下兩顆蛋，孵化期約兩周，育雛約三至四周，母鳥是獨立築巢、育雛。