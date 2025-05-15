國會阻加州電動車政策 擬推翻環保署「豁免」

聯邦眾院通過一項提案，試圖阻止加州的電動車政策。（取自NBC電視視台畫面）

橙縣紀事報報導，聯邦眾議院近期通過一項提案，試圖阻止加州 的電動車政策，目前該提案已提交至參議院 。立法人員需要決定的，不僅是否應否決加州此一政策，還包括是否有能力推翻加州的豁免權。這項電動車政策將在未來十年內，逐步淘汰純燃油車銷售。部分議員擔心該提案是否會開創危險先例。

加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）表示，50多年來，加州一直擁有設定自己車輛排放標準的法律權限，這是因國會意識到加州在空氣品質挑戰和環保領導方面的特殊性，並在兩黨壓倒性支持下修訂「清潔空氣法」（Clean Air Act）。

然這項權限是否能繼續保持下去？帕迪亞坦言「不樂觀」。雖然國會賦予加州設定更嚴格的空氣品質和車輛排放標準權力，使加州成為環境法規領航者，但這些規則仍需得到美國環保署（U.S. Environmental Protection Agency，EPA）批准。

拜登（Biden）政府最後一個月，川普（Trump）就任前，環保署批准加州到2035年逐步淘汰燃油車銷售的政策，然眾院共和黨 人及部分民主黨人近期投票推翻環保署這項豁免，試圖通過「國會審查法」（Congressional Review Act）加強對聯邦機構規則的監督。

但問題在於「他們是否有權這們做」。根據非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」（Government Accountability Office，GAO）3月說法，「國會審查法」並不適用於豁免，議員無法利用該法撤銷豁免。參議院負責提供規則解釋建議的「參議院議事專家」也同意該法無法適用於這種情況。

這使得帕迪亞和其他民主黨籍聯邦參議員，包括謝安達（Adam Schiff）等人對可能出現的潛在先例感到擔憂。帕迪亞說，「若共和黨人可無視規則專家建議，那麼他們為什麼不能在稅收、醫療等法案，甚至其他任何立法問題上這樣做？」羅德島（Rhode Island）聯邦參議員、參院環境與公共工程委員會（Environment and Public Works Committee）民主黨領袖懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）警告，「一旦在立法問題上推翻規則專家意見，未來的任何多數黨派都能效仿，這相當於取消阻撓議案的權力。」

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）曾表示反對在預算和解決問題上推翻規則專家意見。他近期曾表示，共和黨仍在考慮是否提交上述決議。謝安達指出，若共和黨推翻議會決定，他們可能「違背自己遵守參議院規則，及過去近60年來兩黨環境政策的承諾，這相當於發展核武器，且沒有回頭路。」

但參院環境與公共工程委員會主席，共和黨籍參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）近期告訴Axios，「我不認為這是推翻議會的決定，這是一種不同且非常特殊的情況，我們會對此進行深入討論。」

帕迪亞將此問題歸咎為「政治議題」。他說，雖然我們今天在「清潔空氣法」豁免上面臨的具體爭議程序之爭可能是新的，但針對加州氣候領導之爭並不是什麼新鮮事。他告訴南加州新聞集團，「若共和黨選擇廢除參議院規則，我準備盡我所能捍衛加州應對日益嚴重的空氣汙染的權利。」