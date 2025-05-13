英語水平趨嚴 華人司機雪上加霜

華人卡車運輸業受川普新政衝擊大。（記者啟鉻╱攝影）

川普 對中國實施激進關稅政策，已對南加華資運輸業及一些華人 卡車司機造成嚴重衝擊；如果再要求卡車司機達到和具備一定程度的英語能力，對部分華人卡車司機影響更是「雪上加霜」。華人卡車運輸行業負責人表示，很多華人卡車司機的英語交流能力很有限；有的華人司機甚至認為，如果遇到對華人苛刻的執法人員，能否認定英語過關就很難說了。

華人北美卡車運輸協會創會會長關逾指出，川普還有一項行政命令對華人卡車司機衝擊非常大。這項政策要求卡車司機都要達到一定的英語聽說讀寫水平。他說，多數華人卡車司機英文交流水平都不太流暢。先前該運輸協會曾通過國會議員提醒各地高速公路秤重站，勿要對英語不熟練的華人司機過於刁難。假如各地嚴格執行川普這項政令，相當多的從事長途運輸的華裔或其他亞裔 司機，甚至很多西班牙裔司機也都會受到影響。由於跑運輸的卡車司機每天都要與執法人員打交道，結果就是很多英語程度較低的華人司機就不願意跑長途了，不僅影響了收入，有人甚至就不做了。他認為，受到川普這項政策波及的華人卡車司機有上千人。

卡車司機劉謙也表示，對於卡車司機來說，如果能夠具備最基本的英語能力就可以了，比如說能認識道路交通標誌，基本交流會話，不必要有多高英語水平。但是如果遇到對華人很苛刻的執法人員，能否認定華人司機英語水平過關就很難說了。所以，他周圍的很多司機朋友都很擔心。

從事卡車司機調度培訓的張建功表示，川普要求卡車司機英語能力的政令影響效果已經顯現，一些卡車司機開始重新學習英語，參加與卡車運輸有關的英語培訓了。