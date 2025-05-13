我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這6種被「誤解」食物 營養師：有益腸道健康

彭博：美中貿易會談後 中國取消波音交付禁令

英語水平趨嚴 華人司機雪上加霜

記者啟鉻╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人卡車運輸業受川普新政衝擊大。（記者啟鉻╱攝影）
華人卡車運輸業受川普新政衝擊大。（記者啟鉻╱攝影）

川普對中國實施激進關稅政策，已對南加華資運輸業及一些華人卡車司機造成嚴重衝擊；如果再要求卡車司機達到和具備一定程度的英語能力，對部分華人卡車司機影響更是「雪上加霜」。華人卡車運輸行業負責人表示，很多華人卡車司機的英語交流能力很有限；有的華人司機甚至認為，如果遇到對華人苛刻的執法人員，能否認定英語過關就很難說了。

華人北美卡車運輸協會創會會長關逾指出，川普還有一項行政命令對華人卡車司機衝擊非常大。這項政策要求卡車司機都要達到一定的英語聽說讀寫水平。他說，多數華人卡車司機英文交流水平都不太流暢。先前該運輸協會曾通過國會議員提醒各地高速公路秤重站，勿要對英語不熟練的華人司機過於刁難。假如各地嚴格執行川普這項政令，相當多的從事長途運輸的華裔或其他亞裔司機，甚至很多西班牙裔司機也都會受到影響。由於跑運輸的卡車司機每天都要與執法人員打交道，結果就是很多英語程度較低的華人司機就不願意跑長途了，不僅影響了收入，有人甚至就不做了。他認為，受到川普這項政策波及的華人卡車司機有上千人。

卡車司機劉謙也表示，對於卡車司機來說，如果能夠具備最基本的英語能力就可以了，比如說能認識道路交通標誌，基本交流會話，不必要有多高英語水平。但是如果遇到對華人很苛刻的執法人員，能否認定華人司機英語水平過關就很難說了。所以，他周圍的很多司機朋友都很擔心。

從事卡車司機調度培訓的張建功表示，川普要求卡車司機英語能力的政令影響效果已經顯現，一些卡車司機開始重新學習英語，參加與卡車運輸有關的英語培訓了。

華人 川普 亞裔

上一則

7旬華婦乳腺癌確診 赴法國圓比基尼滑雪夢

下一則

關稅戰 華人運輸業：毀滅性打擊隨時面臨沒有貨源

延伸閱讀

藥價新政暫躲過最壞情況 藥廠股止跌回升

藥價新政暫躲過最壞情況 藥廠股止跌回升
官員接機 川普熱迎59名南非白人難民入境：還會接收更多

官員接機 川普熱迎59名南非白人難民入境：還會接收更多
傳出iPhone可能漲價之後 川普與蘋果CEO庫克通話

傳出iPhone可能漲價之後 川普與蘋果CEO庫克通話
川普傳收卡達波音747豪華客機 改裝空軍一號…華府史上最貴禮物

川普傳收卡達波音747豪華客機 改裝空軍一號…華府史上最貴禮物
白宮：川普政府依法處理卡達贈機 不擔心被要求回饋

白宮：川普政府依法處理卡達贈機 不擔心被要求回饋
硬是被加碼投資的不只有台積電 川普也幫蘋果加了…

硬是被加碼投資的不只有台積電 川普也幫蘋果加了…

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
黃石公園附近重大交通事故，造成7死8傷，死傷者多為華人。（美聯社）

黃石公園7死8傷車禍 警確定是「皮卡越線」肇事

2025-05-07 12:56
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮
南加慘烈車禍4人喪生 其中3人為兄弟姊妹 最小僅10歲

南加慘烈車禍4人喪生 其中3人為兄弟姊妹 最小僅10歲
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場