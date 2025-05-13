關稅戰 華人運輸業：毀滅性打擊隨時面臨沒有貨源

華人卡車運輸業受川普新政衝擊大。（記者啟鉻╱攝影）

關稅 戰在美中雙方初步同意降低關稅後，似乎見到緩和曙光，但川普 重激進政策，對各行各業造成廣泛衝擊。作為美中貿易鏈中不可或缺的一環，華人 運輸業正面臨前所未有的挑戰，華人卡車行業協會負責人表示，對一些從業者的打擊將具毀滅性。

華人貨車司機劉謙從事長途貨運多年，經過辛苦打拚後，他於2025年2月中旬購進一輛二手貨車，準備獨立承接港口貨物運輸到美國中部公司業務，未料川普實施的對中國嚴苛關稅對他造成了直接衝擊。劉謙表示，自川普宣布實施大幅調漲關稅以來，負面影響非常大，進入5月後更加明顯了，隨時都可能面臨沒有貨源的情況。他所在的卡車朋友圈裡，不少司機都考慮賣車，有的已經在出售。面臨未來華人卡車運輸業困境，有的考慮要轉行了。他說，在川普上台前夕，貨運公司進貨不少，而且卡車司機收入也很可觀，但是現在，卡車運輸業的收入也在下降。

劉謙說，他在這個行業時間久了，有一些人脈，目前處境還可以，但對於那些剛入行的新手司機就很困難了，可能不得不賣車轉行。他最後表示，「現在對未來不敢多考慮」。

華人北美卡車運輸協會創會會長關逾指出，川普對華實施大幅調漲關稅，對華人卡車運輸行業影響非常大，導致部分華人卡車公司直接關門。近二個月來，南加洛杉磯港、長堤港貨運量減少了四成，所以對直接從港口拉貨的卡車公司不得不停止運營。這種影響範圍很廣，就連主流知名卡車運輸公司也受到影響。並且，連帶到電商物流業。

從業者過剩 競爭非常激烈

關逾表示，由於每個公司運營方式不同，受到衝擊到的程度也會不同。有的公司不善於控制成本，擴張時欠下不少貸款以及管理不嚴格，就會在這次關稅戰中倒下。目前，所聽到的基本都是負面消息，沒有管用的應對辦法。他也指出，在新冠疫情發生後，華人卡車運輸業屬於受益的，發展比較快。現在川普對中國揮舞關稅大棒，對很多華人卡車運輸業者影響可說是「毀滅性打擊」，導致很多從業者退出這個行業。從另一方面看，華人卡車運輸業現在屬於從業者過剩情況，競爭非常激烈，所以在關稅政策影響下，一些人就會知難而退。

美國國際物流協會會長譚勇表示，從華人物流倉儲貨存量看，下降了近半，未來一旦貨逐漸出清，問題會越來越多。所以該協會不久前參與在工業市設立的建材市場擴張計畫目前決定擱置，未來還要看形勢發展。談及相關應對措施，他認為採取節能減排、降低人工成本、開源節流等，人員肯定要縮減了，倉儲面積也會減少。其它方法就是等待。如果美國對中國進口商品關稅調整在50%左右，建材市場就會繼續在全美擴張，因為有些建材的利潤還是蠻高的，所以關稅在50%至60%還是可以承受的，但關稅在145%則難以承受了，只有繼續觀望中美關稅談判結果。

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