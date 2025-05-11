華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬美元

蒙市商家在貨物寄出一個月後，已確認入帳的錢被對方以「有爭議」為由撤回，圖為發貨證據。（圖／受訪者提供）

Zelle收款到帳後一個月突然被撤回，使南加一家小商戶正在經歷「貨去財空」的苦惱。蒙市商家徐女士近日在貨物悉數寄出一個月後，原已確認入帳的2萬多美元竟被對方透過銀行撤回，導致她「貨款兩空」，損失慘重。目前徐女士已報警，但大通銀行（Chase）與Zelle皆表示無法介入，令她感到十分無助。

商家已向蒙市警方報警，銀行與Zelle皆表示無法介入。（記者劉子為／攝影）

徐女士在蒙特利公園市 經營一家小超市，銷售商品包括電動自行車。她指出，今年3月初，一名自稱Nancy的客戶透過微信 與其聯繫，表示欲訂購大量電動車 。3月8日，對方透過Zelle開始分批轉帳付款，總計8筆共2萬5000美元。徐女士出於謹慎，並沒有在轉帳為「Pending」（待定狀態）時發貨，而是等入帳確認後依約出貨。

徐女士說：「我們從3月12日至14日分兩批，把共79台電動車交給對方安排的兩位貨車司機運走，有完整的提貨紀錄、司機身分證件與車牌影像，當時帳款一切正常。」

未料約一個月後的4月11日，她突然發現銀行帳戶被透支，經查才得知原本已入帳的款項被對方撤回了2萬4450美元，原因是「dispute」（有爭議）。這筆撤款來得十分突然，徐女士表示沒有收到來自銀行的任何查證和通知。

商家銀行帳戶中確認入帳的2萬多美元突然被撤回，導致帳戶變為負數。（記者劉子為／攝影）

徐女士立即前往大通銀行的營業點，被告知要聯繫銀行客服。之後銀行客服又將徐女士推給Zelle客服，Zelle客服說撤款是因為涉及「欺詐行為」。徐女士無奈表示，「從始至終沒有人與我們接觸調查過，我們連貨都已經出完一個月了，怎麼能是詐騙」。

據徐女士提供的紀錄，這名客戶使用Zelle帳戶名為唐某（簡稱）的帳號進行付款。徐女士指出，在撤款發生後，她聯繫上唐某本人。但唐某表示是她要求的撤款，因為她的銀行帳戶被人盜用了，她不認識Nancy，也沒有購買電單車。事後徐女士發現與Nancy聯繫時，對方曾用過多個電話號碼，另有男性聯繫人協助安排貨運與催促出貨。Nancy在交易過程中有因為「轉錯帳」而要求退款，但Nancy提供的退款帳號名稱與她提供的Zelle帳戶名不同。徐女士認為，整起交易極可能為有組織詐騙行為。

徐女士已向蒙市警方報警，也嘗試聯繫Nancy的多個號碼及負責運貨的司機，但目前尚未得到任何有效線索。本報記者協助徐女士聯繫大通銀行，銀行負責人員得知此事後向徐女士表示抱歉，但銀行沒有辦法將錢追回，同時銀行無法透露對方為何能撤回這筆錢，因為涉及對方的交易隱私，銀行建議徐女士聯繫撤款人進行溝通。徐女士無奈表示，「我們的貨早就給了，現在怎麼找對方？電話不通、微信不回，哪裡還找得到人？」記者也向銀行針對交易安全發起提問，但截至發稿仍未獲得回覆。

銀行還向徐女士指出，Zelle轉帳更適合用於熟悉的親朋好友之間，而非商業交易。Zelle官方的安全須知也指出，Zelle並不提供購物保障，因此務必小心使用。