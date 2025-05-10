iTaiwan Foods 5/17慶端午 台式傳統粽試吃

iTaiwan Foods今年以「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」為主題，5月17日、18日兩天在北加、南加四間實體門市推廣免費試吃多款台灣傳統粽，並有優惠價，歡迎消費者前往試吃購買，一同歡慶端午佳節。(圖／iTaiwan Foods提供)

端午節 粽香四溢，是華人心中不可或缺的節慶記憶與味蕾期待。iTaiwan Foods今年以「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」為主題，5月17日、18日兩天在北加、南加四間實體門市推廣免費試吃多款台灣傳統粽，並有優惠價，歡迎消費者前往試吃購買，歡慶端午佳節。

粽子承載著千年的傳統記憶，不僅是端午節經典美食，更象徵團圓、傳承及對生活豐盛安康的祈願，凝聚著家人團聚與共享美食的情感。無論是鹹香四溢的台灣北部粽，還是米香濃郁的台灣南部粽，每一口都充滿遊子對家鄉的情懷。

iTaiwan Foods聽到許多僑胞的心願，因應端午佳節將至，今年從台灣進口傳統粽，並推出限時活動，5月17、18日兩天，加州 四家門市同步舉辦現場試吃會，消費者可親臨現場、免費試吃多款台灣傳統粽，感受道地端午氣氛。

iTaiwan Foods表示，活動不僅著重於「粽子」，今年也以「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」為主題，5月9日至31日全面擴大台灣餐飲美食行銷推廣，內容包括高品質醬料、冰品和飲料，涵括加州四家門市，並同步於iTaiwan Foods線上商城展開。

本次活動嚴選均來自台灣優質品牌，集結多元台味料理，包括職人手作傳統粽、台式醬料、台灣冰品，到經典飲品，打造一場豐富且創新的味覺饗宴。這些產品適合端午送禮、家人團聚或夏日消暑。無論懷念家鄉味，還是想探索創新台味，都能在這場「台味盛宴」中，找到屬於自己的台灣味。

iTaiwan Foods四家門市資訊：

聖荷西門市：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

奇諾岡門市：13089 Peyton Drive, Unit G, Chino Hills, CA 91709

羅蘭岡門市：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

天普 市門市：5781 Rosemead Blvd, Temple City, CA 91780

除實體活動，iTaiwan Foods同步在線上商城推出限量粽子禮盒，遠在加州外的朋友，也能感受端午粽香，無論身在何處，一口粽香，都能喚起那熟悉的竹葉與糯米香，品味來自台灣的節慶經典與濃濃人情味。活動頁面網址：https://itaiwanfoods.com/2025dragon_boat_festival/。