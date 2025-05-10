巴沙迪那ADU 興建審查費大降 減免幅度可望達25～50%

巴沙迪那市已批准大幅減少ADU各項費用。（取材自巴沙迪那市府）

巴沙迪那市府最新公告，為促進附屬住宅單元（accessory dwelling unit，簡稱ADU）建設並推動住房可負擔性，該市已批准大幅減少單戶住宅區域的ADU建設許可和計畫審查費用，這些費用調整旨在降低業主的前期支出，使更多家庭能夠建設符合市場需求和可負擔住房需求的附屬單位。

此項措施即刻生效，使用市政府預先審核的ADU標準設計圖或與住房部門達成可負擔協議的申請人，將可獲得計畫審查費50%的減免。像是一般規畫維護費和技術費等許可費用，對於使用標準設計圖或有可負擔協議的ADU將完全免除；所有小於900平方呎的ADU也將享有25%的費用減免。此外，建設與拆除（C&D）保證金現已設定為1000美元的可退還固定費用，適用於所有ADU。

進一步的費用減免，將需要通過條例，並預計於7月生效。住宅影響費用（RIF）的豁免範圍將擴大至900平方呎以下的ADU，並且無論大小，與住房協議相關的ADU將完全免除RIF費用。此外，建設稅將對使用標準設計圖或有可負擔協議的ADU免除，並且對於小於900平方英尺的ADU，減免幅度為25%。

這些費用調整意味著，大部分巴沙迪那市的ADU將受益於大約25%的總許可和計畫審查費用減免，而那些使用市政府標準設計圖或進行住房協議的ADU，將可相比當前費用結構節省超過50%。這些措施反映了巴沙迪那市在增加住房供應、促進可負擔住房和支持可持續、以社區為導向的發展方面的持續承諾。

市民想要了解更多資訊，包括如何申請ADU許可或獲取標準設計圖，請訪問： CityofPasadena.net/planning/planning-division/community-planning/accessory-dwelling-units/。