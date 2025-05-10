賞珍禽異獸、吃美食、尋寶購物 安大略Maclin市集全包

孩子們可在市集上體驗驢拉磨。（記者趙健／攝影）

位於安大略市的Maclin Open Air Market是南加地區頗具特色的露天市集，每逢周末吸引數千民眾前往，尋寶、覓食、購物，熱鬧非凡。在這裡，不僅能選購各式平價商品、品嘗美味街頭小吃，還能近距離觀賞珍禽異獸，體驗多樣互動活動，成為不少家庭周末休閒、採購的熱門選擇。

南美巨嘴鳥。（記者趙健／攝影） 新鮮蔬菜攤位。（記者趙健／攝影）

視頻來源：記者趙健

1929年，麥克林 (Lawrence “Mac” Maclin) 在安大略省購買一片土地，並成為一名成功的酪農。該乳牛場最終變成牛、羊、豬、馬等牲畜的拍賣 場，在社區中非常受歡迎。到1936年，人們開始將不同產品帶到Mac的拍賣會上出售，從最初的農具和飼料，發展到如今琳瑯滿目的商品。

盆景。（記者趙健／攝影）

Maclin露天市集占地廣大，有不同區域，包括食品攤販、生活百貨、服飾鞋包、骨董玩具，還有跳蚤市場區域，販售民眾自家整理出的舊物，價格實惠，常可發現意想不到的好物。

蜥蜴。（記者趙健／攝影）

除了露天市集常見的新鮮蔬果、日用品與跳蚤市場區外，Maclin市集內還有禽鳥與小動物專區，如彩色鸚鵡、觀賞鳥、蠍子、陸龜、蜥蜴等，吸引不少親子家庭駐足拍照。部分攤位亦提供飼養諮詢與寵物 用品販售，對於小朋友來說，是一場既新奇又富教育意義的「小型動物園」體驗。

蝎子。（記者趙健／攝影）

園藝愛好者也不容錯過，現場設有多個綠植攤位，還有華人 喜愛的盆景與蘭花，提供來自不同園藝農場的精緻盆栽與開花植物，價格實惠、種類豐富，是不少華人愛花人士的口袋名單。

Maclin市集的美食區也是一大亮點。墨西哥玉米餅、炸捲餅（Chimichanga）、水果杯、果汁攤，一道道拉美街頭風味吸引遊客駐足。市集內還有攤主經營驢拉磨體驗項目，孩童可在現場親身感受傳統農耕方式，寓教於樂。現場更不時有音樂表演，為市集增添歡樂氣氛。

市集營運時間為周二、周六、周日早上7時30分至下午3點，門票僅需0.5至1美元，12歲以下兒童免費入場。市集入口外設有大型停車場，交通便利。地址為7407 East Riverside Dr. Ontario, CA 91761，詳細資訊可至官網查詢：maclinmarkets.com/。