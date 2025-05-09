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集團專偷觸媒轉換器 首嫌華男判12年

編譯組／綜合報導
加州男子領導價值3800萬美元的觸媒轉換器盜竊團夥，靠偷盜零部件過著奢侈的生活。圖為觸媒轉換器示意圖。（示意圖，取自Pexels）
加州男子領導價值3800萬美元的觸媒轉換器盜竊團夥，靠偷盜零部件過著奢侈的生活。圖為觸媒轉換器示意圖。（示意圖，取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，加州一華裔苗族男子斥資數百萬美元購買豪宅、特斯拉（Tesla）汽車和私人水上摩托，6日被判處12年聯邦監禁，罪名是經營全國性觸媒轉換器（catalytic converter）盜竊集團。檢察長稱，該團夥獲利3800萬美元。

根據法庭文件，33歲的Tou Sue Vang利用非法銷售數千個觸媒轉換器的收入，為奢侈生活提供資金支持，包括用 120萬美元現金在Rio Linda購買占地5英畝的多戶住宅，在沙加緬度（Sacramento）購買另一處房產，併購買十幾輛汽車，其中包括兩輛特斯拉汽車和兩輛Sea-Doo水上摩托。

當局稱，Vang是集團頭目，該集團將偷來的觸媒轉換器從加州販賣到新澤西州（New Jersey），在那裡的一家金屬精煉廠提取並出售這些貴重金屬。聯邦代理檢察長貝克維斯（Michele Beckwith）說，被告領導的犯罪網絡，傷害成千上萬的無辜車主。

Vang、他的兄弟Andrew Vang和他們的母親Monica Moua承認從當地竊賊、法庭文件中稱為「切割者（cutters）」手中購買被盜零件，並將其運往DG汽車公司，這是一家由Navin和Tinu Khanna兄弟經營的新澤西公司，他們也在此案中受指控。

有些貨物重達1000多磅，其中包含高價值轉換器，如Toyota Prius的轉換器。

當局稱，這一家人在沒有營業執照情況下，利用偽造的運輸清單和銀行取款來洗白利潤。他們在家中和儲藏室進行經營。此案是聯邦針對有組織觸媒轉換器盜竊活動所採取的更廣泛行動的一部分。

聯邦調查局（FBI）特工主管帕特爾（Sid Patel）說，這次抓捕行動在全國尚屬首次，該集團估計造成3800萬美元的損失。

新澤西州 加州 特斯拉

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