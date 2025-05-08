亞市驚爆強闖民宅企圖強姦案 逮1嫌

案發地是鬧中取靜的居民區，住著很多華人家庭，多為房價百萬住宅。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣華人 聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia）發生一起入室性侵案件，一名年輕男子非法闖入居民家中，對被害女子實施性侵。據悉，嫌疑人已被成功抓獲，地區檢察官辦公室已指控該男子企圖強姦和性侵犯。

根據亞市當局提供的消息，案發在4月2日淩晨時分，地址位於East Haven Street 300號街區。一名29歲的嫌疑男子，當時非法闖入一戶居民家中，對一名女子實施性侵。

案發地靠近210高速公路，此處是個鬧中取靜的居民住宅區，附近住著很多華人家庭，多為幾百萬美元的住宅。為保護當事人隱私，當局沒有公布受害女子的更多信息，尚不確定族裔背景。事後，受害女子撥打電話報警，並向亞凱迪亞警方提供這名男子詳細的描述。

亞市警方迅速對此案展開深入偵查，調閱案發現場的監控視頻，確定與受害女子描述相符的嫌疑人，並結合其他偵查手段。當局表示，嫌疑人曾在案發現場留下一些個人物品，警方以此作為重要線索，追蹤嫌疑男子的行跡。案件偵查過程中，警犬被派往現場並發揮關鍵作用，成功找到嫌疑人為掩蓋其身分和行蹤試圖丟棄的幾件物品。

案發當日，警方成功找到嫌疑男子的下落，並將他逮捕歸案。據悉，洛杉磯縣地方檢察官辦公室，目前以企圖強姦和性侵犯的罪名指控這名男子。

此案性質十分惡劣，警方提醒居民在家時，保護自己和家人安全的第一道防線就是鎖好房門；並建議採取一些額外的安保措施，比如安裝強化木材或金屬製成的房門，確保其堅固，並用優質的門閂加以固定。此外，當局還建議民眾，考慮安裝設有安全防護裝置的窗戶，防止外人入侵；同時鼓勵居民隨時保持警惕，如果發現可疑情況，請立即聯繫當地警方。

此類惡性案件並非個例，從亞市警局最新公布的治安通報來看，僅4月20日至26日一周期間，當地警局共接到877個報警電話，其中95起正式立案調查。犯罪分子除了將目標對準居民住宅外，也對商家頻繁下手。

4月20日上午，Las Tunas Drive 7 號的巴黎貝甜（Paris Baguette）麵包店，發生一起搶劫案。嫌犯強行推開員工，當場拿走一輛裝滿糕點的推車。這名來自洛杉磯的37歲嫌疑男子已被抓獲。

4月21日淩晨，三名嫌疑人強行闖入華人熟悉的Arcadia Mall, 在JCPenney百貨公司大樓劫走大量珠寶，此案調查仍在進行中。4月22日下午， 位於West Colorado Place 225號的Motel 6旅館發生入室盜竊案件；據悉，一名45歲至55歲的黑人男性闖入房間，盜走現金和銀行卡。