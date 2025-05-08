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入室盜竊猖獗 鐵門業生意火爆 華人業者 「每天都忙不過來」

記者邵敏／洛杉磯報導
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入室盜竊猖獗，華人家庭安裝鐵門防盜。(記者邵敏／攝影)
入室盜竊猖獗，華人家庭安裝鐵門防盜。(記者邵敏／攝影)

南加地區近年來治安每下愈況，入室盜竊讓普通百姓深受其害，不少華人遭遇類似案件。在這樣的大環境下，很多家庭選擇加強安保措施防賊防盜，安裝鐵門就是其中的方式之一。經營這個行業的華人業主表示，「生意非常火爆，每天都忙不過來。」

洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）居民王女士，曾有遊民入侵家中洗衣房，關在裡面幾小時不出來，王女士不得不報警趕走遊民，發生這樣的事讓她心有餘悸。再加上同條街的鄰居頻繁被盜，基本上都是入室盜竊，王女士於是想方設法加強家中的安保措施，包括安裝鐵門。

很多盜竊案件的突破口就在居民家中後院，竊賊通過破壞玻璃門、推拉門闖入室內大肆洗劫。王女士此番就在後院玻璃門外，再裝了一扇牢固的鐵門。她無奈表示，雖然有了安全感，但進出非常不方便，「每天隔著鐵門望後院，我覺得像是把自己關進監獄，但沒辦法，安全第一。」

安裝鐵門業主郭師傅生意火爆，每天都忙不過來。(記者邵敏／攝影)
安裝鐵門業主郭師傅生意火爆，每天都忙不過來。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯鐵門業主郭師傅表示，華人家庭安裝鐵門最近幾年特別多見，「無論正門、後院，只要能裝鐵門的地方都要裝。」郭師傅直言，疫情開始後，他的生意至少翻了兩倍，「我們是家庭個體戶，生產鐵門的能力有限，每天都忙不過來，需求量非常大。」

郭師傅介紹說，他安裝一扇鐵門，收費2000多美元，客人如果有特殊要求，價格就會高些，根據尺寸、高度、距離、安裝條件等定價。「有些城市居民收入較低，又離我們工廠近，那我賺些勞務費就可以；有些老年人想安裝鐵門，但經濟拮据，我也盡量給他們最大優惠，畢竟大家在美國生活都不容易。」

郭師傅一家移民到洛杉磯已有六、七年，強烈感受到這幾年的治安變化。他說，剛來美國時，覺得空氣都是自由的，但時間久了，發現犯罪率高是個大問題。他住在天普市，鄰居經常被盜，「房子外面圍欄低，小偷一跨腳就進來了。」郭師傅回憶說，有一次案發在黃昏時分，鄰居就在客廳坐著，車停在後院，屋主眼看著小偷砸碎車窗盜竊車內物，「偷東西的還是母子兩人，孩子年紀很小。」

安裝鐵門很有講究，按照城市要求，鐵門柵欄之間的空隙不能超過4英寸，郭師傅解釋說，如果大於這個尺寸，小偷就容易破壞鐵門，發揮不了防盜作用；同時還要考慮幼童的安全性問題，以防卡在裡面，因此細節要求非常嚴格。此外，有些城市規定前院不能安裝鐵門，會影響市容，據郭師傅所知，聖瑪利諾市（San Marino）是其中之一。

裝鐵門就可以安枕無憂了嗎？郭師傅坦言，在專業的盜竊工具面前，鐵門實際上也很脆弱，很快會被盜賊破壞。但他表示，如果鐵門配合警鈴、報警等安保系統，可以為住戶多爭取幾分鐘的寶貴時間。「對於小偷來說，他們也會選擇作案，如果花費幾分鐘才能破門而入，他們可能退縮。再加上聽到警鈴、警報聲，也可能會放棄繼續作案。」

對於居民家中後院常見的玻璃門、推拉門，郭師傅表示，盜賊通常一腳就可以躥開，「美國很多建築不結實，老房子牆壁很容易破牆，華人區曾發生盜竊案，小偷連破幾堵牆入室盜竊，也就幾秒鐘的時間。」除了居民住宅外，商家、餐廳安裝鐵門的需求量同樣很大，郭師傅介紹說，很多商家不僅裝鐵門，還要安裝不透明的木板們，「因為不希望外人看到裡面，想方設法防賊。」

郭師傅還補充說，他安裝鐵門時與客戶交流，了解到很多華人居民遭遇盜竊，希望通過加強安保措施亡羊補牢，「當然也有不少人，是因為聽說鄰居被盜、社區盜竊猖獗，就想提前防範。」

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