避免意外帳單 先向診所前台確認是否在醫療網內

即使只是洗牙，民眾也要時時更新保險承保範圍。(示意圖，取自Pexels/Cedric Fauntleroy）

南加州華人許女士今年2月前往牙科診所洗牙，兩個月後竟然接到700多美元的帳單。保險公司稱她的牙科醫師並非在醫療網（network）內，因此保險公司只能支付一小部分費用。對於許女士的情況，具有多年業內經驗的保險經紀林大衛表示，這種情況其實很常見，想要避免，一定要在看診前打電話跟診所前台確認。

許女士在今年2月選擇診所洗牙，她在健保 公司的APP上找到了住家附近的一家牙科診所，APP上顯示為她的健保計畫醫療網絡內的醫生。到了診所，洗完牙，支付了她應付的60美元就回家了。沒想到兩個多月後，健保公司稱該醫生並不在網路內，許女士需要自付756美元。

對此，林大衛解釋，原因是健保公司的App來不及更新，不少人有過這種遭遇。他表示，醫生和健保公司的合約每年都在變，雙方都有權不續約，這種合約變化經常發生。因此，民眾在就診前一定要打電話給診所前台做確認。另一方面，前台也有義務查證醫生是否在顧客的保險計畫醫療網絡內，並告知應該支付的帳單費用。

對於意料之外的醫療帳單 ，林大衛表示，民眾先不必驚慌，可以嘗試與保險公司和醫院溝通。一些情況下，醫院會視情況給民眾的醫療費用打折扣，有時甚至可以分期付款。不過，民眾要先盡最大可能搞清楚醫療帳單，避免意外醫療帳單的發生。

林大衛說，在醫療帳單糾紛中，許女士的例子算是金額較小的。他見過有民眾恰巧在醫療保險 空白期間，緊急就醫，面臨2、3萬美元的巨額帳單。