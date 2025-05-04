以利選總統？民調：紐森靠攏中間派 40%加州選民不認同

最新民調顯示，超過40%的加州選民不認同紐森近期立場的改變。（美聯社）

最新民調 顯示，超過40%的加州 選民認為，州長紐森 （Gavin Newsom）在跨性別運動員和遊民等問題上的立場轉向中間派，不是背叛了其原則，就是為了讓更多溫和派人士接受他，以利於他日後競選總統。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，這項民調是由無黨派市調公司Probolsky Research於上周進行，透過網路和電話共收到928名加州選民的回應。Probolsky自稱是「女性和西語裔擁有的市場和民意調查公司」，專門進行「商業、政府、非營利事業、選舉和協會等領域的調查」。公司總裁普波斯基（Adam Probolsky）曾是共和黨員，現登記為無黨派獨立人士。

民調結果顯示，針對紐森近來對跨性別運動員參與體育賽事、下令拆除遊民營地，以及派遣州警協助地方打擊暴力犯罪所做出的言論，26%的受訪者選擇的答案是「這是一種試圖讓人們認為他正在改變、但他永遠不可能真的改變的假動作」，17%的受訪者選擇「是對其價值觀和投票給他的選民的背叛」。此外，37%的受訪者認為這是紐森「為了爭取更多選民支持的正當策略」，其餘受訪者則表示「不確定」。

許多選民相信，支持同性婚姻多年並促成其合法化的紐森，可能是為了在2028年競選總統，才有這種試圖消除民主黨有毒標籤的舉動。一些政界人士和政治顧問懷疑，紐森是為了沖淡他是民主黨進步派打手的形象，如此一來，未來他才有機會在像愛阿華州、新罕布夏州和賓州等戰區勝出。

加州眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）對蜂報說：「他現在大力打擊犯罪、清除遊民營區、介入體育政策，但他過去的紀錄完全是另一回事。他現在的言行無關幫助加州人，而是為了爭取美國其他州選民的支持。人們有能力辨別一名政治領袖和一名政治演員的不同。」

Probolsky民調發現，加州民主黨人在一些議題上正在向共和黨人靠攏，例如公共安全；在全國方面，民主黨人最近在像禁止跨性別者參與體育賽事這類文化議題上，已與共和黨人站在同一陣線。

愛默生學院（Emerson College）的民調顯示，有59%的加州選民認為紐森不應該在2028年出馬競選總統。在這項民調中，有33%的選民支持紐森參選，支持川普的只有28%。

不過，還在等待聯邦批准野火援助的紐森近期開始表態反對美國加徵關稅。上周，他對媒體表示，如果川普威脅到加州，他仍會堅定保衛加州福祉。

Probolsky民調還詢問了選民有關紐森近來下令地方政府掃蕩遊民營區、派遣州警協助地方執法單位打擊盜竊和暴力犯罪、發表對跨性別運動員參與體育賽事言論的看法。

在掃蕩遊民營區問題上，整體有66%的受訪者支持紐森這項舉措，其中共和黨和民主黨人的支持率皆高達70%，無黨派人士較低，約54%；派遣州警協助打擊犯罪獲77%的受訪者支持，其中民主黨人為86%，共和黨人為76%，無黨派人士為70%；禁止跨性別運動員參與體育賽事獲78%共和黨人支持，民主黨人為61%，無黨派人士為62%。