賣遊艇被騙近200萬 橙縣老人無家可歸

KTLA 5電視台報導，美國司法部 （Department of Justice）2日指出，一名78歲橙縣男子遭42歲夏威夷（Hawaii）居民麥凱布（John Tamahere McCabe）以協助出售受害者遊艇為由，對其作出虛假承諾，已至該名年長者損失近200萬美元，不僅無家可歸，還失去位於爾灣 （Irvine）的住宅和遊艇。

麥凱布1日承認聯邦罪行，對一項電信詐欺罪認罪，最高恐面臨20年聯邦監禁。司法部表示，這起案件始於麥凱布向受害者提議，願意幫助他出售他的遊艇。「受害者不知道的是，麥凱布使用偽造文件，將遊艇擁有權轉移到自己名下，」司法部於聲明中解釋，「一旦遊艇歸他名下，麥凱布將銷售所得轉入自己銀行帳戶，將大部分款項用於個人用途。」

隨後，麥凱布還誘使受害者將其價值百萬美元的爾灣住宅轉移到麥凱布控制的有限公司（LLC）名下。在未告知受害者情況下，麥凱布將自己設為有限公司唯一管理人。根據法庭文件，他用受害者住宅為抵押品貸款 100萬美元，掏空房屋全部淨值。

麥凱布揮霍了這些資金，但之後未能償還貸款。根據司法部，受害者房屋最終遭拍賣，已至其無家可歸。通過上述一系列詐騙行為，麥凱布總計騙取對方181萬4000美元。司法部指出，若身邊有認識的60歲或以上人士為金融詐騙受害者，可撥打全國老年金融詐騙熱線1-833-FRAUD-11（1-833-372-8311）。