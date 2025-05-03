黃石公園大車禍 升高旅遊風險意識

愛達荷州七死車禍震撼全美，旅行團保險額度與車隊結構成理賠關鍵，專家籲民眾出行前務必查明保險與執照資訊。（游蕙綾提供）

美國愛達荷州 （Idaho）Island Park地區1日晚間發生重大車禍，一輛華人旅行團搭乘的15人座賓士高頂旅遊巴士與道奇 公羊皮卡對撞後起火，造成七人喪生。商業保險 專家指出，旅行社車隊保險結構將是家屬賠償金額的關鍵，呼籲民眾出行前應主動查核業者保險與執照資訊，提升旅遊風險意識。

擁有超過25年商業保險經驗、專精於大巴士與商用車輛風險管理的富達保險總經理游蕙綾指出，旅行社是否依法投保足額商業汽車責任險，以及實際保險內容是否能提供合理賠償是後續觀察重點。

美國交通部規定，所有提供商業接送或旅遊服務的車輛皆須依法購買商業汽車責任保險。15人座以下車輛的最低責任保額為150萬美元，16人座以上大巴則需投保至少500萬美元。若旅行社同時營運大小型車輛，整體保險結構應依風險較高者為準。換言之，即使本次出事的是小型車輛，若該旅行社名下亦有大型巴士，保險公司通常仍會要求其以500萬美元的標準承保。

游蕙綾呼籲，消費者在參加旅行團或選擇商業交通服務時，應具備基本風險意識，並採取三項預防措施：第一，主動索取保險證明，確認保單有效、額度足夠且由具信譽的保險公司承保；第二，檢查車身是否張貼USDOT號碼，此為合法商業營運車輛的基本標示；第三，可至美國交通部官網（https://safer.fmcsa.dot.gov）查詢車隊的登記、保險狀況與違規紀錄。