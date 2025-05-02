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通膨+關稅 洛杉磯市中心「時尚區」華商苦撐生意

記者啟鉻／洛杉磯報導
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華商劉先生和太太在時尚區打拼多年。（記者啟鉻／攝影）
華商劉先生和太太在時尚區打拼多年。（記者啟鉻／攝影）

南加州洛杉磯市中心的時尚區（Fashion District），是美國西岸最大的服裝批發與零售市場，不少華商在這裡苦心經營多年實現了美國夢。但近年來生意逐漸清淡，有些華商不得不放棄，有些華商仍在苦撐，有些華商表示，川普再次入主白宮，大力驅逐無證移民，加上通膨加劇等衝擊，他們的生意至少降了近三成。

市中心時尚區範圍大致東起阿拉米達街（Alameda St.）、西至百老匯（Broadway）、北起第7街（7th St.）、南到皮科大道（Pico Blvd.），覆蓋近百個街區。整個區域由LA時尚區Business Improvement District（BID）管理，並負責街區清潔與保安巡邏。

據華商魯先生表示，近幾年周邊遊民愈來愈多，特別經過疫情期，不少華商看到生意不好做就離開了，眼見空置攤位數量愈來愈多，現在只有少數華人商家還在苦撐。他說，川普再次入主白宮後，頭一個月就看到光顧者明顯減少，平時有相當多顧客是無證移民，現在他們都盡量減少外出了。

時尚區閒置攤位愈來愈多。（記者啟鉻／攝影）
時尚區閒置攤位愈來愈多。（記者啟鉻／攝影）

一位來自中國東北的呂女士說，她開始在時尚區做生意才幾個月，經營靠街店面是朋友兌給她的。雖然知道現在生意不好做，但自己沒有什麼技能，總比給別人打工強一些。賣的小商品多來自中國，從批發公司進貨。川普與中國打關稅戰，運費已經調漲了。至於自己是否要調漲零售價格還在觀望。但由於自己零售的小商品，價格本來就很便宜，如10美元三件，或者5美元兩件的那種，所以即使漲價也不敢太高。因為自己要付房租，而鄰近人行道上的零售商品攤就是直接競爭者，如果自己漲價太高，就沒有人願意買了。

近來強力驅逐無證移民，讓生意愈加清淡。（記者啟鉻／攝影）
近來強力驅逐無證移民，讓生意愈加清淡。（記者啟鉻／攝影）

還有一位來自南方城市的中年男子胡先生說，他在一年前來持旅遊簽證來美，目前只有工卡，身分還沒有解決，庇護上庭要等到2027年。他認為，川普強力實施驅逐無證移民政策，讓這裡生意少了近三成。據他所知，時尚區做生意的部分無證移民，來美30年了還沒有身分，照樣正常賺錢。所以他目前並不太擔心，也相信驅逐無證移民緊張態勢會所有緩和。只是這裡生意清淡，感覺很乏味。

華商經營小商品。（記者啟鉻／攝影）
華商經營小商品。（記者啟鉻／攝影）

相對生意剛剛起步的華商來說，在時尚區經營逾十年的岳先生說，確實有不少華商都離開了，但他由於經營時間久了，積累了不少回頭客，生意相對好做。好在當地居民也有不少在這裡購物，生意雖然清淡，但收入用於支付房租再有些盈餘還是沒問題的。

來自中國南方的劉先生與太太在時尚區，從事手機裝飾外殼及小電子商品批發生意已經有逾十年。他表示，生意一年比一年清淡是事實。但自己不願意給別人打工，喜歡自由，所以就算生意難做也會堅持下去，自己做老闆就當給自己打工了。他說，由於考慮到川普與中國打關稅戰，來自中國出口商品要漲價，他事先囤了幾個月的貨。看到現在川普要與中國談判關稅，他認為，關稅戰不會長久。如果傷害了美國經濟導致通膨加劇，期中選舉就會對川普和共和黨非常不利。

此外，除了生意清淡，時尚區治安環境更加令人擔憂。女華商Lee表示，不久前店門外就發生槍擊，她嚇得趕緊關店門。她還表示，現在一些行為不端顧客的偷竊現象也很普遍，已經習以為常了。

遊民在時尚區街路旁搭起帳篷。（記者啟鉻／攝影）
遊民在時尚區街路旁搭起帳篷。（記者啟鉻／攝影）

川普 移民 關稅

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