中國2家爆款奶茶空降南加 上演「東西對決」

茉莉奶白試營業第三天人氣依舊，在開業一小時內，取號已達220。（記者劉子為/攝影）

中國人氣新中式茶飲品牌「霸王茶姬」與「茉莉奶白」近日強勢登陸洛杉磯 ，吸引大批茶飲愛好者關注。儘管兩品牌皆主打「真茶真奶、不加香精」，在品牌理念與飲品品質上有諸多相似，然而在選址策略與開業行銷上，卻展現出明顯不同，分別進駐洛杉磯東西兩大區域，打響茶飲市場搶灘戰。

位於聖蓋博市的茉莉奶白為品牌在南加 地區的首間門市。記者日前中午12時到現場探訪，也是試營業的第三天，在開業一小時內，取號已達220，且店內外皆擠滿排隊人潮。部分顧客透過外送平台預訂，以9.99美元價格搶先體驗，並獲得限量紀念品。現場亦推出社媒互動活動，如發布貼文可獲得周邊紀念品。

儘管沒有推出買一送一等大幅促銷活動，茉莉奶白仍吸引大量人流。其產品以鮮茶加鮮奶為主，製作流程簡單高效，現場出餐速度穩定。店員操作熟練，顧客平均等待約20分鐘即可取餐。據觀察，現場消費者多為華人 ，也有部分其他族裔民眾慕名嘗鮮。茉莉奶白門市店員亦以華人為主，溝通與操作皆流暢，營造出熟悉親切的消費氛圍。

店門口也是精心設計，包括專屬特斯拉Cybertruck供民眾合影打卡。該店主打商品茉莉奶白售價為6.99美元，招牌茶飲價格介於6.79至7.99美元間。雖身處奶茶品牌競爭激烈的Valley大道，其以優質茶葉與真奶打造出的口感，或為其建立差異化優勢。

霸王茶姬則選擇在西洛杉磯高端商圈Westfield Century City開設首店，該商區以主流社區消費者為主力。據受訪者石女士表示，她於27日傍晚前往霸王茶姬打卡，儘管已非尖峰時段，現場仍有不少顧客排隊，可見人氣不減。根據其他網友分享，試營運初期時，店門外曾出現大排長龍的盛況，排隊人潮一度環繞至商場二樓長廊。

石女士指出，店內裝潢現代時尚，適合拍照打卡，並提供可頌麵包等輕食，口感表現獲得不少好評。她也觀察到，霸王茶姬的店員族裔組成相對多元，白人與西裔員工居多數。不過，現場排隊的顧客仍以華人為主。

霸王茶姬試營業期間菜單簡潔，價格亦較親民，招牌茶飲「伯牙絕弦」小杯售價為4.95美元，大杯為5.75美元。試營運期間提供15%折扣，且不設小費選項，普遍獲得消費者好評。石女士表示，自己多年未曾返國，首次嚐到霸王茶姬竟是在美國，感到十分驚喜，並認為茶香清爽、口感層次分明。