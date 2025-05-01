住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘

長住加州的女子持綠卡入境時被拘留，被關押在華盛頓州塔科馬ICE西北拘留中心。（取自FOX電視台畫面）

一名持有綠卡 的女性，在加州 生活了30多年，最近出國探望生病的父親，返美入境時被當局拘留，現在仍處於關押狀態。當下，愈來愈多的綠卡持有者入境美國時被拘留讓人們恐慌。

據福斯（Fox）電視台報導，愛爾蘭裔女性Cliona Ward近日返回美國時被拘留，目前關押在華盛頓塔科馬（Tacoma）ICE西北拘留中心（Northwest Detention Center）。家人稱她最近剛從愛爾蘭探親返回。妹妹Orla Holladay表示，Ward已經在拘留中心待了六、七天，還沒有進行聽證會。妹妹發起一項GoFundMe眾籌，以籌集資金幫助Ward面對接下來的法律問題。

根據眾籌頁面介紹，當事人Ward是一名美國綠卡持有者，她在加州聖塔克魯茲（Santa Cruz）生活已超過30年。Ward此次前往故鄉愛爾蘭，陪同繼母探望患有失智症的父親。當Ward返回美國時，海關人員就2007年的一項毒品罪對她進行盤問。據悉，該指控早已被撤銷。

Holladay表示，姊姊當時攜帶密封文件，原計畫參加4月的一場行政會議，卻在入境舊金山國際機場時被逮捕，並被送往塔科馬拘留中心關押。Holladay認為，姊姊Ward的經歷非常典型，過去曾因吸食毒品上癮，並因持有毒品被捕，但她經過長期努力最終擺脫毒癮。

移民 專家Jen Chen指出，綠卡持有者近期出入境時，面臨的審查更加嚴格，過去100天聽到很多人被拘留的遭遇，「這些人以前出入境時沒有任何問題。」Chen是一家律師事務所的成員，她認為，如今對於誰是入境審查的目標、誰不是目標的判斷，已經不確定了。

Chen建議所有綠卡持有者，在國際旅行前務必諮詢移民律師，並提醒說，海關暨邊境保護局（CBP）獲取個人記錄的來源十分廣泛，即使只是被指控但未定罪，現在也要格外小心，「因為你永遠不知道，當你重新入境返回自己的家園時，會面臨什麼後果。」

本案當事人Ward的聽證會截止目前尚未排期，移民律師表示，等待聽證會的日期可能長達四個月。妹妹Holladay希望提醒所有綠卡持有者，如果曾有犯罪記錄，即使已經過去或被撤銷，如今也可能引發嚴重後果。她希望通過分享家人的遭遇，幫助他人避免經歷「地獄般的折磨」。