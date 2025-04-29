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伍蘭岡爆入室劫殺案逮3嫌 醫護趕到現場不及搶救屋主

洛杉磯訊
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三名嫌疑人闖入民宅，對屋主囚禁、毆打、甚至殘忍殺害。（KTLA5電視台截圖）
三名嫌疑人闖入民宅，對屋主囚禁、毆打、甚至殘忍殺害。（KTLA5電視台截圖）

洛杉磯市伍蘭岡地區（Woodland Hills），日前發生殘忍入室搶劫、殺人案，三名嫌疑人闖入小學對面的民宅，對屋主實施囚禁、毆打、直至殘忍殺害。警方已逮捕嫌犯，案件仍在調查中。

據KTLA5電視台報導，洛杉磯市警局27日晚宣布，警員和聯邦調查局（FBI）特工已逮捕3名嫌疑人，這起案件被認定為殘忍的入室搶劫殺人案。洛市警局稱，凶案發生在26日淩晨，受害者被發現死在伍蘭岡小學（Woodland Hills Elementary School）對面的家中，警方最初將此案作為可疑死亡事件調查。

26日淩晨1時左右，警方抵達De La Osa Street 22200號街區的案發住宅，受害者是47歲的Aleksandre Modebadze。警員發現受害者頭部受傷，醫護人員趕到現場搶救時，宣布屋主當場死亡。

洛市警局凶案科警探調查發現，三名嫌犯闖入受害者家中，囚禁並毆打屋主，導致其死亡。警方在新聞稿中指出，案發後，嫌疑人帶受害者的財物逃離。襲擊過程的更多細節，當局沒有提供。

洛市警局表示，在聯邦調查局幫助下，被害屋主死亡後的幾個小時內，警員就抓獲3名嫌犯。38歲的Paata Kochyashvili，他在塞普爾韋達大道 （Sepulveda Boulevard）和伯班克大道（Burbank Boulevard）地區被捕。另外兩名嫌疑人在格蘭岱（Glendale） Burchett Street 400號街區被捕，分別是46歲的Zaza Otarashvili與52歲的Besiki Khutsishvili。3嫌因謀殺罪被起訴，每人的保釋金為200萬美元。

知曉此案訊息的人士，請聯繫山谷行動局（Operation Valley Bureau），電話818-374-9550；非工作時間或周末，請撥打877-527-3247。希望保持匿名的人，可撥打止罪熱線（L.A. Regional Crime Stoppers），電話800-222-8477，或訪問www.lacrimestoppers.org

受害者被發現死在伍蘭岡小學對面家中。（KTLA5電視台截圖）
受害者被發現死在伍蘭岡小學對面家中。（KTLA5電視台截圖）

洛杉磯 Boulevard FBI

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