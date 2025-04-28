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華裔頂尖AI研究員在美12年 申請綠卡遭拒

洛杉磯訊
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陳凱在社媒上表示，雖然綠卡遭拒，但目前她暫時移居加拿大溫哥華，進行遠端工作。(X@kaicathyc截圖）
陳凱在社媒上表示，雖然綠卡遭拒，但目前她暫時移居加拿大溫哥華，進行遠端工作。(X@kaicathyc截圖）

一名加拿大籍華裔AI研究員陳凱（Kai Chen）在美國生活12年，盡管工作技能頂尖，近期綠卡申請卻遭拒絕，並被要求盡快離境，其所屬公司Open AI許多同事為她發聲。

OpenAI資深研究科學家Noam Brown 25日在社群平台X透露，「這是一件令人深感憂慮的事，陳凱是我合作過最優秀的AI研究員之一。像她這樣在美國生活和貢獻長達12年的人才，如今卻被迫離開，這將危及美國在AI領域的領導地位。」另一位OpenAI員工Dylan Hunn表示，陳凱對OpenAI的旗艦模型GPT-4.5的開發「至關重要」。

陳凱隨後轉發該推文表示，雖然綠卡遭拒，但會她暫時移居加拿大溫哥華，進行遠端工作，並期待身分問題能夠得到解決。

根據科技資訊平台TechCrunch報導，OpenAI發言人透過電郵表示，「這份綠卡申請，是該員工加入OpenAI之前遞交的，OpenAI並未參與申請過程。根據目前掌握的資訊，申請中可能存在文件問題。OpenAI正與員工緊密合作，協助其解決困境。」此前，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾於2023年7月在X上發文，呼籲美國政府改革移民制度，讓高技能移民可以更容易移居並在美國工作。

近月來，超過1700名國際學生的簽證身分遭當局撤銷，其中包括長年居住美國的AI研究員。川普政府指部分學生涉嫌支持巴勒斯坦激進組織或從事「反猶太主義」行為，另一些則因交通違規等輕微法律問題被針對。盡管司法部25日突然撤銷了取消學生簽證的決定，但這項寬限可能僅為暫時措施。司法部同時宣布，移民暨海關執法局（ICE）正針對SEVIS紀錄制定全新政策，為終止國際學生身分提供合法框架。

OpenAI等AI研究機構對外籍人才依賴很深。根據支援OpenAI API業務的獨立承包商Shaun Ralston透露，OpenAI去年申請超過80份H-1B工作簽證，自2022年以來，累計贊助超過100份簽證。

喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）研究顯示，移民對美國AI產業的崛起貢獻卓著。在「富比世」（Forbes）2019年「AI 50」榜單中，66%的美國最具潛力AI新創企業由移民創辦。美國國家政策基金會（NFAP）2023年分析亦指出，AI相關領域的全職研究生中，高達70%為國際學生。

然而，隨著移民政策收緊、科研經費削減及對某些科學領域態度趨於敵視，愈來愈多研究員考慮離開美國。根據自然期刊3月27日對逾1600名科學家的調查，75%的受訪者表示，正在考慮赴海外工作。

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