保險公司警告長青苔不續保 屋頂清洗業竄紅

專業清潔技工在清洗屋頂。（記者楊青／攝影）

數月來保險 公司持續向許多屋主發出「清理屋頂青苔，否則不予續保」的警告，使南加 地區屋頂清洗行業竄紅。

影音來源：記者楊青

「我們公司20多名清潔技工，每天幾乎都是滿負荷。」號稱橙縣最大清潔公司之一的KC Power Clean技工Leo Torres說，每天都有一到兩家屋頂要清洗。「公司成立近20年，以前大多清洗玻璃門窗、地板和地毯，但從去年開始，屋頂清潔訂單明顯增加，成為主角」。

清洗屋頂在很多華洋民眾看來，沒有太大必要，「只要不漏雨，屋頂美觀沒人注意」，因此接到保險公司清潔屋頂青苔要求時，感到「很新鮮」。

清洗前的屋頂。（記者楊青／攝影）

「我家今年3月接到保險公司通知，說屋頂有青苔，如果不在期限內清理，3個月後將不能續保。」亞凱迪亞 李太太說，她搬到當地居住已經十多年，從來沒有接到保險公司類似警告。

Torres說︰「現在的客戶，80%都要清洗屋頂，而且有時間限制。」屋主接到保險公司通知，通常都是三個月期限，客戶趕時間，他們也因此忙得不亦樂乎。

清洗後的屋頂。（記者楊青／攝影）

Torres說，幾乎為每一戶工作時，屋主都會問他同樣的問題「南加這麼乾燥，房頂怎麼會長青苔？」Torres解釋，和其他很多州相比，加州房頂長青苔情況不嚴重；但如果住家周邊有很多大樹，或者地處山邊、水邊較濕潤和陰影地方，或者屋頂落葉長期沒有清理，就可能長苔蘚。以他的經驗，潮濕屋頂三年左右就會出現青苔，乾燥屋頂如果不加清潔，十年左右也可能漸漸變綠。青苔一旦出現，微生物會以成倍速度生長，很快變得嚴重。

「很多屋主通常不會上屋頂，也不知道屋頂上有什麼。」他笑言，以前幾乎沒有人主動清洗屋頂，除非想換屋頂顏色，但現在不同，都是被保險公司逼的，「不過只要自己上屋頂看看，大概也會覺得應該清洗了。」在屋頂工作時，往往看到厚厚青苔、苔蘚或地衣，有的甚至已開始長帶葉植物。部分屋頂長年沒清理，已落下厚厚松針和樹葉，不僅導致瓦色斑駁，屋頂也開始變型。

資深保險經紀林大衛表示，很多人有誤解，認為洛杉磯野火導致保險公司大幅漲價，而且保險公司以火災隱患為由，對保戶多加刁難。事實上，近年保險公司理賠的最大部分，是水患導致的損失，包括屋頂漏雨造成的房屋結構破壞和財產損失。保險公司不想為可能需要昂貴維修，或是需要在預期使用壽命結束前完全更換屋頂的房屋提供或維持保險。如果維護得當，住宅屋頂的平均使用壽命為30多年。一旦出現過度磨損或損壞，或有跡象表明屋頂沒有得到妥善保養，保險公司會考量取消客戶的保險。

林大衛說，在房屋檢查期間，保險公司會尋找房屋存在的潛在「風險」。屋頂是保險公司喜歡關注而且最容易偵察的區域，通過無人機拍攝，保險公司可以清楚看到哪家的屋頂有青苔，哪家屋頂的某個區域顏色變深，哪家的屋頂有破碎瓦片，哪家的墻角垃圾很久沒有清理，「高風險房屋」名單由此而生。