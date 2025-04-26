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南加「4月雨」罕見 下周三恐有雷暴來襲

洛杉磯訊
受海洋深層氣象影響，南加州本周末許多地方預計出現陣雨，多年罕見。洛杉磯市25日午後出現「山雨欲來風滿樓」的景象。（記者楊青／攝影）
受海洋深層氣象影響，南加州本周末許多地方預計出現陣雨，多年罕見。洛杉磯市25日午後出現「山雨欲來風滿樓」的景象。（記者楊青／攝影）

受海洋深層氣象影響，南加州4月下旬呈現陰涼天氣，本周末許多地方將出現陣雨，多年罕見。

南加州的冬春雨季通常在3月底結束，4月下雨相當罕見，多年來南加州更少見到4月下旬的雨天。不過根據國家氣象預報，一場風暴25日正從加州中部向南加州轉移，預計南加州大部分地區26日午後將出現降雨和降溫，其中洛杉磯地區降雨機率為80%；聖蓋博谷多數城市有60%的機會下雨；橙縣地區降雨機會為40%。根據氣象部門表示，隨著風暴向南移動，風暴將逐漸減弱，聖地牙哥的降雨機率為20%，坦密庫拉地區降雨機率為30%。

氣象部門預測，26日洛杉磯縣和範杜拉縣的降雨量約為三分之一吋，聖塔芭芭拉縣和聖路易奧比斯波縣的降雨量將達到半吋。氣象部門的統計數字顯示，南加州3月至今的降水量嚴重不足，降雨總量還不到3月平均降雨量的一半。

深厚的海洋層和強勁的陸上氣流也使得南加州本周末的天氣保持涼爽，為大部分沿海地區帶來毛毛雨的可能，包括洛杉磯、范杜拉、橙縣和聖地牙哥縣沿海都將有毛毛雨。伴隨毛毛細雨的涼爽氣溫，預計將持續整個周末。聖蓋博谷地區26日最高溫度為華氏56至58度，橙縣和聖地牙哥縣的氣溫在華氏61至66度之間，低於同期正常年分的平均值。

下周三，南加州部分地區還會出現氣溫急劇下降，午後最高氣溫比正常低約10度。其中河濱縣當天上午11點後可能會有降雨和雷暴。

氣象專家稱，本次海洋風暴將在26日晚些時候逐漸向東部轉移，並預期26日星期六晚間和27日周日上午周期當地形成降雨。

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