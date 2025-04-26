南加內陸沙漠溫泉市3D列印宅 腰斬價出售

內陸沙漠溫泉市3D列印住宅降價銷售。（截圖Zillow）

南加州內陸沙漠溫泉市（Desert Hot Springs），一年前在市區南部打造3D列印 住宅社區，是世界上第一批3D列印的零淨能耗住宅，每棟最高售價超過97萬美元。如今該社區有住宅以不到50萬美元出售，是否顯示3D列印住宅市場走低？資深地產經紀袁立功認為，3D列印住宅價格不宜定得過高。

當地平均房價 不到40萬元

據房地產資訊平台Zillow消息，沙漠溫泉市3D列印住宅社區Scenic Crest Villas日前一棟零淨能耗住宅出售，售價49萬5000美元。該住宅地址：13852 Scenic Crest Cir, Desert Hot Springs，面積1876平方呎，四室三衛浴。2024年建成，地塊面積近萬平方呎。該住宅售價比先前宣導的近百萬美元差距很大，令人質疑3D列印住宅市場是否優勢不再？

近年3D列印住宅曾被視為建築業革命性突破，不僅工期短、省人力，還有助於推動低碳生活。但沙漠溫泉市的零淨能耗住宅價格幾近腰斬，與其說是市場走低，不如說是技術回歸現實的必然過程。

根據Zillow資訊，目前沙漠溫泉市的平均房價不到40萬美元。袁立功表示，沙漠溫泉市打造世界首個3D列印住宅，並將價格定得很高，但也要受到當地房市制約。目前來看，當地平均房價在38萬6000多美元，高科技住宅不應價格太高。目前市場上也出現科技大亨馬斯克推動的小型移動屋，價格僅有幾萬美元。3D列印住宅價格也要回歸現實。

話題與科技光環致溢價

當初3D住宅定的高價，除來自建築本身的創新技術，也包含話題效應與科技光環帶來的溢價。許多買家是在「買一種未來」，而不只是買一棟房子。但隨著熱潮消退、民眾對這項技術有了更冷靜的認識，價格逐漸回到與周邊房市相符的區間。畢竟，沙漠溫泉市本就是一個房價相對親民的地區，3D列印建築再新奇，也不可能完全脫離市場結構運作。

此外，這也反映3D列印住宅在現階段仍面臨不少挑戰。例如，金融機構對這類建築仍抱持觀望態度，不一定願意提供傳統貸款 ，保險業也尚未建立起完整的評估機制。一般購屋者對於「這樣的房子住起來怎麼樣」、「耐用性夠不夠」或者能否抵禦強震、洪水、火災等問題，也還存有疑慮。這些不確定性，自然會反映在交易價格上。

降價是邁向普及化轉捩點

不過，這並不代表3D列印住宅前景黯淡。這可能是它邁向普及與實用化的關鍵轉捩點。就像電動車剛上市時也曾被質疑續航力不夠、價格太高，直到技術進步、配套成熟，才逐漸被大眾接受，甚至改變整個汽車產業。

此外，從技術層面來看，3D列印建築的優勢仍然明顯，它可以在數天內完成傳統建築要數月才能完成的工程。未來若法規、貸款與保險制度能跟上腳步，加上技術持續降本與優化，其應用空間仍相當寬廣，無論是用於社會住宅、災後重建，還是偏遠地區的快速開發，都有實際價值。所以，從更宏觀的角度來看，這次價格「腰斬」不該被視為失敗，而是創新技術從幻想回到現實、從實驗走向成熟的必經階段。