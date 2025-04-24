中國聘海歸科學家 先給安家費41萬美元 年薪最高達27萬美元

中國百萬年薪招聘海歸科學家，一次性安家費高達300萬人民幣（約41萬美元）。圖為華人科學家在做科研。（受訪者提供）

最近一段時間，南加 很多華裔 科學家選擇離開美國，回中國發展。知情者透露，其中一個重要原因，是中國招聘條件非常豐厚，包括一次性安家費高達300萬人民幣（約41萬美元），還幫助解決配偶就業、美籍子女教育等問題。

公開招聘資料顯示，上海、浙江等城市科研部門，為符合資格的海歸科學家提供高薪待遇。除一次性安家費兩、三百萬人民幣（三、四十萬美元）外，年薪高達100萬至200萬人民幣之間（13萬至27萬美元）。有一家科研機構甚至在招聘公告中指出，「上不封頂的薪酬待遇、形式豐富的住房保障、子女享受完整基礎教育體系」等，以豐厚條件，吸引大量海歸科學家。

洛杉磯 華裔科研工作者李健業表示，身邊不少回到中國的同事，都已拿到高薪待遇，「中國提供的薪水、福利，已遠超美國，哪怕薪水換算後差不多，但中國物價便宜，生活質量高很多。」

以科研助理教授為例，李健業指出，南加此職位年薪15萬美元以內。而美國助理教授的學術級別，相當於中國的教授、博導，如果回到到中國，可以拿到年薪100萬人民幣左右，按照目前1：7.3的匯率換算，中美兩地的收入相差不大，但中美的物價區別非常大，「100萬人民幣在中國消費綽綽有餘，但在洛杉磯卻很拮据。」

除高薪招聘海歸科學家，中國科研機構提供的一次性安家費更誘人，高達300萬人民幣（約41萬美元）。李健業表示，如果選擇去杭州等城市工作，這筆安家費就可以買套不錯的房子。此外，獎金津貼、學術文章發表後的費用都十分可觀，「各種各樣的福利津貼，如果文章在《自然》（Nature）等知名雜志發表，獎金更高；相比，美國就沒有這些福利。」

此前，很多海歸人士擔憂美籍孩子回中國，沒有當地戶籍無法就讀公立學校，只能在學費昂貴的私立學校讀書。如今科研機構招聘中明確表示，解決持美國護照孩子的教育問題。李健業指出，很多大學或研究所，都有對口的子弟小學，外籍孩子可以在這些高質量的公立學校就讀。

除子女教育沒有後顧之憂，中國科研部門還幫助解決科學家配偶的就業問題。李健業表示，身邊很多同事舉家回到中國後，他們的妻子或丈夫都有體面工作，有些配偶就在同一家科研單位任職行政人員、或擔任助理職位。

這位華裔科學家感慨，中國政府最近幾年確實投入大筆資金，加大力度招聘海歸優秀人才，提高綜合國力。他記得五、六年前，同級別的科研人員年薪僅40萬人民幣（約5.4萬美元）左右，如今不僅翻了一倍多，還有這麼多誘人的福利。