「69」帶性暗示？In-N-Out Burger取餐號直接跳過

In-N-Out Burger基於未明說的理由，取餐號會特別跳過特別號碼。（示意圖，取自In-N-Out Burger臉書）

華人 通常會避開「四」，西方通常會避開「13」，因為不吉利。但是In-N-Out Burger在發號碼牌時會避開69號，68號後面直接接70號。至於原因，據稱跟69號會引發騷亂有關。

與In-N-Out沒有關係的臉書粉絲帳近日宣稱，In-N-Out Burger不會發69號的號碼牌，68號後就跳到70號，不過在得來速取餐時確實有169號。

有人在底下貼文發問「為何」，版主只回答「你覺得為何呢？」其他人則分享了心得，說他曾經拿過68號，店員冒出一句「哇，差一點點」。

洛杉磯 福斯電視台（FOXLA）的臉書貼文曾經有人回應，跳過69號的原因其實是，音樂會後的「Venture country」，In-N-Out第76號店擠滿了一堆醉醺醺的20來歲小伙子，當店員喊「69號請取餐」，內用區的人全都瘋了，場面一發不可收拾。

事後，為了維護安全 ，69號就消失了。回文還說，他們曾經有個「XXX」按鈕，代表著每樣東西都多一點，不過按鈕已經取銷。69與XXX都帶有性含意。