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聯邦強勢驅離太難堪 無證客寧自主返鄉

編譯組／綜合報導
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無證移民不想被捉被關，只好自願返鄉。（美聯社）
無證移民不想被捉被關，只好自願返鄉。（美聯社）

面對聯邦的強勢遣返，許多受訪的南加無證移民說，眼看著移民官把其他人當成重刑犯，手銬腳鐐地上飛機，連再見都來不及說，他們寧可收拾好家當後自己走，也就是「自主返鄉」（self-deport）。

只是，在能夠自主返鄉前，他們的日子依然過得心驚膽跳，不敢照常做生意，不敢去看醫生或做禮拜，只敢窩在家裡。其例之一就是19歲來美，已經20多年的C女。

她本來想，總有一天能夠變成合法公民，但是希望愈來愈渺茫，川普二度執政後，真的還不如回老家。但是她說，與其被遣送，不如帶著家當自己走，這段時間還是繼續工作，存夠機票錢就走。

但是C女除了工作，其他一切都變了。不敢上餐廳、不敢去舞蹈班，連健走都不敢，也不再登記網路課程，因為需要登記名字與駐所，她怕洩漏行藏。她說，不知道何時會被逮的威脅感一直都在。

明著暗著要無證移民回家，並不是川普的獨創。早在2012年共和黨內初選時，羅穆尼（Mitt Romney）就已經提過，因此失去拉美裔選票也被認為是他落敗的主因。但過了十多年，這股風潮又再重回主流，只是比起羅穆尼，川普的手法更為積極。

不過，雪城大學（Syracuse University）「政府檔案交流中心」（Transactional Records Access Clearinghouse）估算， 2025年3月底等待開移民庭的還有高達360萬人；戴維斯加大法學院（UC Davis School of Law）教授強生（Kevin Johnson）直言，要遣送1100萬無證移民回家並非一朝一夕可及，「所以（聯邦）才會希望移民自己返鄉」。

當然，川普一上台時，確實試圖積極驅離，包括取消拜登任內尋求庇護的「CBP One」App，以「CBP Home」App取而代之，鼓勵移民主動告知聯邦他們願意返鄉。川普近日還告訴福斯新聞（FOX News）的西語頻道 ，他打算發津貼與機票給自主返鄉的人。

就算是對移民相對友善的加州，也有愈來愈多移民想要自主返鄉。內陸帝國（Inland Empire）的法律扶助機構「TODEC Legal Center」，其執行長加列哥斯（Luz Gallegos）就說，愈來愈多人問她們，怎麼樣才能帶多一點家當回老家。

住在內陸帝國20多年的E女說，她與先生打算在聖誕節前搬回墨西哥的洽帕斯州（Chiapas），因為最近附近的店家告訴她，移民官開始查這裡的社區了，「沒有身分就別亂晃」。

既然被逼，她們有病也不能看醫生，還不如回洽帕斯，那裡她們還有5英畝的地可以養活自己。但她說，很多人都以為她回去會更開心，但是3個成年小孩與2個孫子都在加州，「我怎麼開心得起來？」

住在河濱縣科切拉谷（Coachella Valley）超過30年的M女，問題也差不多，雖然打算搬回墨西哥米卻肯州（Michoacán），因為留在加州什麼都不敢做，不如把小吃生意整個搬走。但她說，難處在於，三個女兒與六個外孫在加州，兩個兒子在墨西哥，「去哪都不對」。

移民 川普 加州

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