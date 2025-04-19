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加州3月失業率降至5.3% 仍高於全美的4.2%

洛杉磯訊
加州和南加州3月失業率全面下降。（記者楊青／攝影）
加州和南加州3月失業率全面下降。（記者楊青／攝影）

加州就業發展局18日公布3月全州就業情況，加州及南加州洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥縣城失業率微幅下降，但加州整體失業率仍高於全國平均水平超過1個百分點。

根據加州就業發展局最新數據，洛杉磯縣3月的失業率為5.9%，比2月的6%略為下降0.1個百分點。橙縣3月失業率為3.8%，也低於2月的3.9%。

整個加州的3月失業率為5.3%，低於2月的5.4%。全國3月的失業率為4.2%，也低於2月的4.1%。加州與美國的失業趨勢一致，但失業率均高於全國平均水平。

2月至3月間，洛杉磯縣非農業就業總數減少2300人。貿易、運輸和公用事業部門減少的職位最多，總數為5700人。但與此同時，政府部門職位增加5100人。

橙縣非農業職位減少600人，總數降至168萬人。2月至3月間建築業和貿易、運輸及公用事業部門裁員1900人。

聖地牙哥縣3月失業率下降至4.2%，低於2月的4.4%。今年2月至3月，聖地牙哥縣非農業就業人數增加900人，農業就業增加200人。

其中，政府就業機會增加2400個，位所有產業之首，包括州政府在當地的職位增加1300個，地方政府職位增加1100個。此外，休閒和酒店、私人教育和健康服務業也呈增長趨勢，休閑與旅館業增加1500人，私人教育和健康服務增加了1200個工作崗位。

相反，6個行業減少了4200人。其中貿易、運輸和公用事業損失最大，減少1900人；建築業減少了1400 人。

加州 洛杉磯 聖地牙哥

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