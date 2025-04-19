南加房價放緩 賣方市場不再 買家觀望期愈來愈長

洛縣─橙縣都會區房價漲幅趨緩。（記者趙健／攝影）

房仲業者Zillow的統計顯示，南加 6縣2025年3月的平均房價較上月增僅0.38%，來到87萬5908美元。同時，過去12個月的合計漲幅也只有1.9%，是2023年8月以來最小的增幅。

部分房仲稱，現在已經不是賣方市場了，原因包括：賣方開始認定高利率 房貸已經成為常態，不再執著於維持先前的低利率房貸；加上供過於求，買方也不再盲目抬高價格；另外，就業市場不如預期，還有關稅 戰的隱憂，這些都在拉低房價漲幅。

在租屋部分，雖然南加租金長期走低，但是年初的大火卻打亂趨勢，因為伊頓野火（Eaton Fire）與寶馬山野火（Palisades Fire）燒毀大量民宅，導致周邊區域的獨棟租屋需求大增。

以洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）為例，租屋平台ApartmentList的數據顯示，來自寶馬山的居民使得當地3月中位租金年增3.2%，遠高於更遠地區的增幅0.38%。

Zillow的資深分析師迪方蓋（Orphe Divounguy）受訪時表示，現在已經不是賣方市場了，部分要歸因於賣家自己，之前以為房貸利率會跌，守著新冠疫前的低利房貸而不肯賣屋，但認清新常態後卻又開始一窩蜂賣屋，導致房市供應量大增，然而現在的買家已經習於觀望了，不會貿然進場搶屋。

南加州大學（USC）拉斯克房地產研究中心（Lusk Center for Real Estate）的主任格林（Richard Green）指出，因為房貸利率一直高於6%，嚴重限縮民眾的購買力，「這種價錢不是誰都負擔得起的」。

他說，加上洛縣過去一年的薪資職缺不多，同樣拉低購屋需求。其他專家則指出，關稅貿易戰恐將使情勢更糟，且通貨膨脹再起，因此前幾個月的消費信心一直跌。

大洛杉磯地區的房仲蘇勒瑟（Mark Schlosser）表示，經濟不確定性並未影響客戶看房的意願，但買家願意等待的時間愈來愈長，因為大家都想等看看未來會發生什麼改變，包括經濟是否會進入衰退期，或是總統川普的關稅策略還會不會繼續加碼。

雖然Zillow預期經濟不至於萎縮，但到2026年3月，洛縣─橙縣都會區的房價可能會比現在下跌2.4%，除了房屋市場供過於求，一旦經濟衰退，跌幅還將加深。研究中心主任格林更說，大家都在擔心關稅進一步升高會拖垮經濟。